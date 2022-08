AAJI Gelar Seminar Motivasi dan Beri Penghargaan Agen Asuransi Berprestasi

AJANG Top Agent Awards Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (TAA AAJI) ke-35 tahun 2022 di hari kedua, Kamis (11/8) menggelar Convention atau Seminar Motivasi dan Pemberian Penghargaan Agen Asuransi Jiwa di Nusa Dua, Bali.

Penghargaan tersebut diberikan untuk enam katagori, yaitu Top Rookie Agent by Premium; Top Rookie Agent by Policy; Top Agent in Telemarketing; Top Agent by Group Premium; Top Leader by Premium; dan Top Leader by Recruitment.

Ketua Panitia, Jos Candra mengatakan, dipilihnya tema ‘Anugerah Insan Berprestasi’ pada perhelatan tahun ini karena penganugerahan penghargaan dapat dilaksanakan secara langsung kepada para insan asuransi jiwa yang sudah berprestasi dan berdedikasi dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya perlindungan asuransi jiwa.

“Melalui ajang TAA AAJI ke-35 ini juga diharapkan dapat mengembalikan dan meningkatkan gaung asuransi jiwa kepada masyarakat Indonesia terutama di era post covid-19,” harap Jos Candra.

Dalam kegiatan convention, lanjut Jos, pihaknya menghadirkan dua pembicara handal dengan harapan para insan asuransi jiwa dapat memetik pelajaran dan lebih optimis, lebih fokus serta lebih semangat menjalani profesi sebagai tenaga pemasar asuransi jiwa dan dapat meraih lebih banyak kesuksesan yang pada gilirannya menjadi kebanggan bagi diri sendiri, keluarga maupun perusahaan tempat bergabung.

Ke depan, lanjutnya lagi, pengembangan komptensi tenaga pemasar perlu dibekali pengetahuan mengenai prinsip-prinsip dasar asuransi, produk, pemasaran, manajemen, kemampuan untuk memimpin, pengetahuan mengenai kode etik tenaga pemasar serta pengetahuan mengenai perlindungan konsumen.

“Pengetahuan dan keterampilan harus terus diasah dan diperbarui agar terus mengikuti tren dan tidak ketinggalan jaman,” ujarnya di hadapan 500 insan asuransi jiwa yang hadir.

Sementara itu pembicara Denny Santoso, founder & CEO Tribelio yang membawakan materi ‘How to Get Prospect Data from Social Media’, menguraikan tentang bagaimana pemanfaatan media sosial yang di ujungnya sampai ada transaksi. Jadi selain rajin membuat konten, juga mengedukasi yang di akhir berharap ada transaksi.

Sedangkan Haryanto Kandani, Achievement Motivator dengan materi ‘Win the Future’ lebih banyak menekankan beberapa hal antaralain shifting, strategi, sinergi, skill, solusi, service hingga selling. (OL-7)