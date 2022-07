Five and more Furios, Mercure Bandung City Centre Rayakan HUT ke-5

TANGGAL 22 Juli merupakan hari berdirinya Hotel Mercure Bandung City Centre. Tahun 2022 juga menjadi waktu yang tepat untuk mengucap syukur atas lima tahun yang telah dilalui.

"Ini saat yang tepat untuk merangkai resolusi baru menjadi lebih baik di tahun yang akan datang," ujar Ratna Juanita, Marketing Communication Manager & Personal Assistant to GM Mercure Bandung City Centre, Jumat (22/7).

Untuk memperingati hari jadi, Mercure Bandung City Centre membuat rangkaian acara dengan tagline FIVE AND more FURIOUS yang dilaksanakan mulai 25 Juni 2022.

Sejumlah aktivitas olahraga digelar staf Hotel Mercure Bandung City Centre dengan beragam komunitas, antara lain Riot (komunitas pelari), Bandoeng Clasic Bicycle (komunitas pesepeda klasik), Quad Skate Bandung (komunitas pesepatu roda).

Ada pula aksi kemanusian berupa aksi Jumsih area Lengkong Besar dan Asia Afrika yang dilakukan oleh 25 orang staf Hotel Mercure Bandung City Centre.

Sebagai puncak acara, Mercure Bandung City Centre mengadakan staff party yang mengundang seluruh staf beserta keluarga inti, yang diadakan pada 22 Juli 2022 di Ballroom hotel Mercure Bandung City Centre. Acara itu menyuguhkan berbagai permainan dan hadiah yang bertujuan untuk mempererat tali silaturahmi antara manajemen, staf dan keluarga staf hotel Mercure Bandung City Centre.



Mercure adalah satu-satunya hotel merek skala menengah yang menggabungkan kekuatan jaringan internasional dengan komitmen kualitas yang kuat dan pengalaman hangat dari hotel yang berakar pada komunitas lokal mereka.

Hotel Mercure dikelola oleh para pelaku bisnis perhotelan yang penuh dengan antusias dan menyambut pelancong bisnis maupun rekreasi di seluruh dunia. Mercure memiliki lebih dari 750 hotel di 58 negara. Lokasinya ideal, terletak di pusat kota, di dekat laut atau di pegunungan.

Accor Hotels adalah kelompok terkemuka di dunia dalam hal perjalanan & gaya hidup dan inovator digital yang menawarkan pengalaman unik di lebih dari 4.200 hotel, resor dan tempat tinggal, serta di lebih dari 10.000 rumah-rumah pribadi terbaik di seluruh dunia.

Mercure Bandung City Centre merupakan salah satu hotel bintang 4 yang termasuk di dalam rangkaian international chain Accor Hotels. Memilih Mercure sebagai brand, hotel ini memiliki konsep design eksterior dan interior yang modern minimalis, namun tetap berakar pada sentuhan lokal.

Berlokasi strategis di Jalan Lengkong Besar No. 8, hotel ini berada di tengah kota Bandung dengan jarak yang sangat dekat dengan kawasan bisnis dan tempat – tempat yang memiliki nilai historis tinggi seperti Museum Asia Afrika, Mesjid Agung Bandung dan kawasan Braga, dengan jarak hanya 2,6 km dari Stasiun Kereta Api Bandung dan 7,2 km dari Bandara International Husein Sastranegara. (N-2)