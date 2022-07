ITDC Bangun Shelter Evakuasi dengan Akses Keindahan Alam Mandalika

KAWASAN Ekonomi Khusus (KEK) The Mandalika sedang merampungkan

pembangunan Temporary Evacuation Shelter (TES) yang merupakan salah satu syarat yang wajib dimiliki sebuah kawasan pariwisata berstandar

internasional.

"Berkaca dari bencana gempa bumi pada 2018 silam di Pulau Lombok, kami

berkomitmen untuk semakin mematangkan prosedur, dan fasilitas untuk

menunjang mitigasi kebencanaan di The Mandalika. Salah satunya melalui

pembangunan TES, jalan akses dan fasilitasnya seperti tempat

berteduh dan toilet," kata Direktur Teknik dan SDM PT Pengembangan

Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development

Corporation (ITDC) Taufik Hidayat, Jumat (22/07).

Dikatakannya pembangunan TES ini merupakan implementasi ITDC untuk

mengantisipasi dampak bencana seperti tsunami dan gempa bumi di kawasan, hingga kemungkinan kecelakaan kerja seperti kebakaran. Di samping itu pembangunan TES juga dimaksudkan untuk semakin meyakinkan wisatawan dan pelaku wisata lainnya bahwa The Mandalika merupakan kawasan yang aman.



ITDC, lanjutnya, terus merealisasikan pembangunan tempat pengungsian

semetara atau TES yang tersebar di sejumlah titik di The Mandalika.

Pembangunan TES ini termasuk ke dalam masterplan pengembangan The

Mandalika.

Saat ini pembangunan TES telah mencakup tiga titik, yakni Bukit Masjid

Nurul Bilad, Bukit 360 Pertamina Mandalika Circuit, dan Bukit Merese.

Dua TES diantaranya, yakni di Bukit Masjid Nurul Bilad dan Bukit 360

Pertamina Mandalika Circuit, telah selesai dibangun. Sementara TES di

Bukit Merese saat ini pada tahap konstruksi akses jalan.

Dalam masterplan pengembangan The Mandalika, ITDC merencanakan penyebaran TES di 11 titik.

500 orang

Ke depannya, ITDC akan melanjutkan pembangunan TES pada sejumlah titik

evakuasi yang tersebar di zona barat hingga timur kawasan, antara lain

Bukit Benjon dan Bukit Seger untuk zona barat, Bukit Merese untuk zona

tengah, hingga Gerupuk untuk zona timur.

Setiap TES yang dibangun dapat menampung rata-rata hingga 500 orang

dewasa dilengkapi dengan jalan akses serta fasilitas umum yang memadai

untuk dapat digunakan oleh wisatawan dan pelaku wisata lainnya di The

Mandalika.

Penetapan lokasi, perencanaan, hingga pembangunan TES ini juga telah

dipersiapkan oleh ITDC dengan matang mengikuti persyaratan yang

ditetapkan pemerintah yakni, pembangunan TES wajib mengikuti pedoman

dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Syarat lain ialah berada pada ketinggian lebih dari 16,3 meter dari permukaan laut serta lokasi TES harus strategis dan mudah dijangkau oleh wisatawan maupun pelaku wisata lainnya.

Untuk itu, TES dibangun pada bukit-bukit yang ada di Kawasan The

Mandalika dengan ketinggian khusus serta memiliki permukaan yang tidak

curam. Selain berfungsi sebagai tempat tujuan evakuasi bencana, TES ini

juga nantinya dapat difungsikan sebagai spot wisata baru bagi para

wisatawan yang berkunjung ke The Mandalika.

Keindahan alam

Taufik menambahkan TES didesain sedemikian rupa agar ke depan para wisatawan juga dapat mengakses wilayah ini sambil menikmati keindahan alam di The Mandalika.



Contohnya adalah TES di Bukit 360 Pertamina Mandalika Circuit, dimana

para wisatawan dapat menikmati keindahan Sirkuit dari atas bukit.

Selain itu, TES di Masjid Nurul Bilad yang dapat menampilkan keindahan Pantai Kuta dari atas.

"Ada pula pembangunan TES yang masih dalam tahap konstruksi di Bukit Merese, dimana para wisatawan dapat menikmati keindahan pantai dari atas bukit," tandasnya.

Selain penyediaan titik evakuasi yang memadai, The Mandalika juga telah

dilengkapi dengan sejumlah fasilitas mitigasi kebencanaan seperti alat

komunikasi penyebarluasan informasi gempa bumi dan peringatan dini

Tsunami Warning Receiver System New Generation (WRS NewGen) dari Badan

Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

Selain itu juga fasilitas sirine peringatan tsunami di Bukit Nurul Bilad dan Bukit Bantar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Lombok Tengah dan BMKG.

Untuk kelengkapan layanan Search and Rescue (SAR) disinergikan bersama Badan Nasional Pencarian Pertolongan (Badan SAR Nasional/BASARNAS), serta patroli oleh tim keamanan pada area operasional kawasan.

"Kami berharap melalui mitigasi kebencanaan yang kami siapkan di The

Mandalika dapat semakin melengkapi kawasan ini sebagai standar kawasan

pariwisata internasional yang terintegrasi sekaligus dapat memberikan

jaminan keamanan wisatawan dan pelaku wisata lainnya dari faktor

kebencanaan," tegas Taufik (N-2)