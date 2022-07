Harga Cabai Di Indramayu Masih Tinggi

HARGA cabai rawit merah di Indramayu, Jawa Barat semakin melonjak. Kenaikan harga juga terjadi pada jenis cabai lainnya.

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Pasar Baru Indramayu, Kamis (7/7), harga cabai rawit merah sudah mencapai Rp110 ribu per kilogram. "Dua hari lalu, harga cabai rawit merah Rp100 ribu per kilogram," tutur Opik, pedagang di pasar tersebut.

Dijelaskan Opik, dalam kondisi normal harga cabai rawit merah hanya di kisaran Rp50 ribu per kilogram. Sejak Maret lalu, perlahan harga cabai rawit merah terus naik hingga hari ini.

Selain cabai rawit merah, kenaikan harga juga terjadi pada jenis cabai lainnya. Seperti cabai rawit hijau yang saat ini harganya sudah mencapai Rp80 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp70 ribu per kilogram, cabai merah yang harganya saat ini sudah mencapai Rp85 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp 75 ribu per kilogram. Sedangkan cabai hijau naik menjadi Rp40 ribu per kilogram dari sebelumnya Rp30 ribu per kilogram.

Saat ditanyakan penyebab kenaikan harga cabai saat ini Opik mengaku tidak mengetahuinya. Namun untuk stok menurutnya masih tersedia di Pasar Induk, Jatibarang. "Harga melonjak, otomatis penjualan cabai segar juga menurun," tutur Opik.

Kebanyakan pelanggannya, lanjut Opik, kini memilih untuk membeli cabai kering, terutama pelanggan yang memiliki rumah makan atau restoran. Dengan mencampur cabai segar dan cabai kering maka bisa menghemat pengeluaran. (OL-15)