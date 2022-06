Harga Cabai Merah di Pematangsiantar Meroket Hingga Rp125 Ribu per Kg

JELANG Hari Raya Idul Adha, harga cabai merah di Kota Pematangsiantar mengalami kenaikan yang cukup tinggi hingga mencapai Rp125 ribu per kilogram. Demikian juga dengan harga cabai rawit hijau mencapai Rp60 ribu per kilogram.

Berdasarkan pantauan di pusat pasar tradisional Pasar Horas dan Pasar Dwikora yang terletak di jantung Kota Pematangsiantar, selain harga cabai merah raya dan cabai rawit hijau, bawang merah lokal juga turut mengalami kenaikan hingga Rp56 ribu per kilogram.

Seorang pedagang sayur mayur, Irwan, yang sehari-harinya memasok atau menjual sayur mayur dan cabai merah ke kedua pasar tradisional mengatakan kenaikan harga cabai merah dan cabai rawit hijau dikarenakan gagal panen dan naiknya harga pupuk.

"Kalau kami mengambil cabai merah dari petani Kabupaten Simalungun saat ini sudah mencapai Rp80 ribu per kilogram kalau kualitas bagus dan nantinya kami akan menjual ke pedagang di pasar Dwikora sebesar Rp100 ribu per kilogram. Sementara pengambilan harga cabai rawit hijau dari petani sudah mencapai Rp45 ribu per kg dan kami menjualnya ke pedagang Rp50 ribu per kilogram," kata Irwan kepada Media Indonesia, Senin (27/6).

Dia membeberkan kenaikan harga cabai merah raya dan cabai rawit hijau dikarenakan gagal panen dan mahalnya harga pupuk.

"Akibat gagal panen cabai merah dan cabai rawit hijau lalu mahalnya harga pupuk juga diikuti oleh langkanya untuk mendapatkan pupuk," tutur Irwan yang sehari-harinya membeli sayur mayur dan cabai merah langsung dari petani di sekitar Seribudolok Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara.

Di tempat terpisah, Direktur Umum Perusahaan Daerah Pasar Horas Jaya Toga Sehat Sihite mengungkapkan kenaikan harga pangan komoditas utama di kedua pasar tradisional Pasar Horas dan Pasar Dwikora yang di bawah naungan PD Pasar Horas Jaya ini mengungkapkan ada beberapa harga pangan komoditas utama mengalami kenaikan harga yang cukup signifikan.

"Harga cabai merah di Pasar Horas update hari ini sudah mencapai Rp125 ribu per kilogram sementara di Pasar Dwikora mencapai Rp123 ribu per kilogram. Untuk cabai rawit hijau saat ini Rp60 ribu per kg di Pasar Horas dan Rp58 ribu per kh di Pasar Dwikora. Untuk bawang merah lokal Rp56 ribu per kilogram di Pasar Horas, " kata Toga Sihite.(OL-5)