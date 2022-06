Duabelas Hotel Group Accor di Jawa Barat Gelar Aksi Peduli Lingkungan

MEMPERINGATI Hari Lingkungan Hidup yang jatuh pada 5 Juni 2022, hotel-hotel di Jawa Barat yang tergabung dalam Accor Group menggelar gerakan grup berslogan No More Single Use Plastic melalui kegiatan Plogging, Bagging Waste and Keeping Fit!.



Ada 12 hotel berbagai merek Accor dari Bandung, Karawang, dan Cikarang yang berpartisipasi dalam aksi plogging atau memungut sampah tersebut. Adapun hotel-hotel yang terlibat di antaranya ibis Budget, ibis, ibis Styles, Mercure, Novotel, Grand Mercure, dan Pullman.

Kegiatan CSR yang melibatkan ratusan peserta ini dengan bersama-sama memungut sampah plastik di bantaran sungai Cikapundung bekerja sama dengan River Cleanup Indonesia dan warga setempat.

Acara yang diselenggarakan di Kampoeng Tjibarani ini dimulai pukul 08.00 hingga 10.00 WIB. Perwakilan karyawan hotel Accor di Jawa Barat, terlibat bersama dengan komunitas serta masyarakat umum.

Kegiatan CSR ini bertujuan untuk meminimalisir penggunaan plastik sekali pakai di lingkungan sekitar serta mengurangi sampah plastik yang terdapat di bantaran sungai Cikapundung.

Sebanyak 706,2 kilogram sampah terkumpul dan diserahkan kepada plastic fischer untuk dijadikan material terbarukan setelah diolah lebih lanjut.

Selain sampah plastik yang tidak terurai, kegiatan kali ini juga mengumpulkan sepatu bekas layak pakai yang akan didonasikan kembali kepada yang membutuhkah dan juga akan diolah kembali menjadi material lain.

Sampah plastik memberikan dampak buruk terhadap lingkungan, sehingga sehingga harapan dari kegiatan ini bisa menjadi titik awal dalam komitmen Accor Group untuk menghilangkan sampah plastik dan peralatan plastik dari hotel-hotel di bawah naungan Accor Group.

Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk planet dan lingkungan sekitar sesuai dengan program Planet21 yang telah lama menjadi bagian dari program Accor Group. (N-2)