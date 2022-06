Pasokan Masuk, Harga Cabai di Kupang Mulai Turun

HARGA cabai di Pasar Tradisional Kasih, Kelurahan Naikoten 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur berangsur turun setelah dari pasokan dari petani masuk ke pasar.

Pantauan Rabu (8/6), harga cabai merah kecil yang sebelumnya dijual dengan harga Rp58.550 per kilogram, turun menjadi Rp45.000 per kilogram. Sedangkan cabai merah keriting masih dijual dengan harga sebelumnya, Rp60.000 per kilogram.

Adapun cabai merah besar dijual seharga Rp40.000 per kilogram. "Pasokan cabai masuk dari Belu dengan harga yang lebih murah," kata Sipri, pedagang cabai di pasar tersebut.

Menurutanaya, naik turunnya harga cabai tergantung pasokan ke pasar. Jika pasokan bekurang, mengakibatkan stok di pedagang juga berkurang, yang memicu harga cabai melonjak.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Kupang, Alfred Lakabela mengatakan kenaikan harga cabai disebakan berkurangnya stok di pedagang. "Harga cabai di luar daerah melonjak, sedangkan pasokan dari petani di NTT berkurang," ujarnya. (Ol-15)