Sektor Pariwisata Pulihkan Ekonomi Desa di Malang

PERGERAKAN sektor pariwisata mengembalikan pertumbuhan ekonomi di Desa Pujon Kidul, Malang. Tepatnya, setelah wisatawan dari berbagai daerah masuk pelosok dusun pada libur Lebaran.

"Pergerakan wisatawan luar daerah berkontribusi positif mengembalikan ekonomi desa," ujar Kepala Desa Pujon Kidul Udi Hartoko, Jumat (13/5).

Saat ini, objek wisata kafe sawah ramai dikunjungi wisatawan dari sejumlah daerah. Pada puncak libur Lebaran, jumlah wisatawan bahkan mencapai 3 ribu orang.

Meski pengunjung sudah menurun di angka 1.000-2.000 orang, namun perekonomian desa bergerak signifikan. "Kondisi ini terealisasi lantaran meratanya vaksinasi boster," imbuhnya.

Lebih lanjut, dia menekankan bahwa pengelola tempat wisata menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Pertumbuhan ekonomi serupa juga dicapai Desa Tulungrejo, Kecamatan Ngantang.

Objek wisata sejarah di Ganter ramai dikunjungi wisatawan dari Kediri dan Jombang. Kepala Desa Tulungrejo Muliadi mengatakan warga menikmati dampak peningkatan kunjungan wisatawan. Perekonomian desa pun mulai bergerak.

"Penjual dawet laris dijual Rp3 ribu per gelas. Pedagang dapat rata-rata Rp400 ribu per hari. Demikian juga penjual rujak meraup Rp500 ribu per hari," jelas Muliadi.(OL-11)