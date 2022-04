Korlantas Berlakukan One Way KM 47 - KM 414 Pukul 23.00, hingga 08.00 WIB

KORPS Lalu Lintas (Korlantas) Polri merekayasa lalu lintas untuk memperlancar arus mudik malam ini. One way atau satu arah akan dimulai pukul 23.00 WIB sejak KM 47 tol Cikampek sampai KM 414 tol Kalikangkung.

“Pukul 23.00 malam ini akan dilaksanakan kembali one way dari KM 47 sampai KM 70, yang otomatis menjadi one way km47 s/d kalikangkung 414 (seperti Jumat (28/4) kemarin) hingga pukul 08.00 WIB esok,” ucap Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Eddy Djunaedi dalam keterangan tertulis, Jumat (29/4/2022).

Eddy mengatakan pertimbangan one way dimulai pada malam ini karena arus kendara dari Jakarta menuju arah Jawa mulai meningkat. Sebaliknya, dari arah Jawa Barat menuju Jakarta kondisi Lalin lancar.

“Adanya peningkatan arus dari Metro Jaya, sementara arus samping dari Polda Jabar ke Jakarta situasi landai dan memungkinkan untuk diberlakukan one way,” ujarnya.

Eddy kemudian meminta kepada masyarakat untuk memantau informasi rekayasa lalu lintas one way. Saat berakhirnya one way pada pukul 08.00 WIB esok, Polri membutuhkan waktu 2 jam untuk menormalisasi arus lalu lintas.

Oleh karena itu, Eddy mengimbau kepada masyarakat yang hendak menuju ke Jakarta untuk mengikuti aturan tersebut.

“Masyarakat yang akan menuju arah barat (Jakarta), dapat menggunakan jalan tol setelah pukul 08.00 WIB plus 2 jam (normalisasi), atau sekitar pukul 10.00,” tutur Eddy. (OL-13)