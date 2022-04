Libur Lebaran, Penumpang Di Bandara Ngurah Rai Diprediksi Naik Hingga 10 Persen

JUMLAH penumpang Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali diprediksi naik 5 hingga 10 persen saat libur lebaran tahun ini. Untuk mendukung pelayanan bagi penumpang akan dibangun posko layanan mulai 25 April hingga 10 Mei mendatang.

Hal itu itu disampaikan Stakeholder Relation Manager Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Taufan Yudhistira saat dihubungi Kamis (21/4). "Kami prediksi lonjakan penumpang lima hingga sepuluh persen," ujar Taufan.

Walau ada prediksi lonjakan arus penumpang 5 hingga 10 persen, kata Taufan Yudhistira, namun hingga saat ini belum ada pengajuan tambahan penerbangan dari maskapai.

"Rata-rata jumlah flight per hari pada April ini sebanyak 88 dengan rincian 44 landing dan 44 take off. Total flight dari 1 Januari - 19 April 2022 sebanyak 15.935 flight, 7.959 datang dan 7.976 berangkat dari total 23 maskapai," ujar Taufan.

Ditanya soal persyaratan bagi penumpang terkait covid-19, Taufan mengatakan untuk penerbangan internasional penumpang yang tiba wajib tes RT-PCR maksimal dalam kurun waktu 2 x 24 jam. Sedangkan untuk penumpang penerbangan domestik baik keberangkatan maupun kedatangan tergantung dosis vaksin.

Bagi yang baru hanya vaksin dosis 1 wajib tes PCR dalam waktu 3x24 jam. Untuk yang sudah vaksin dosis 2 wajib tes antigen 1x24 jam atau PCR 3x24 jam. Namun khusus untuk anak usia 6-17 tahun tidak wajin rapid test antigen atau RT-PCR. Sedangkan yang sudah vaksin booster atau dosis 3 tak wajib rapid test antigen atau RT PCR.

"Bagi penumpang yang belum vaksin atau komorbid wajib menunjukkan hasil negatif tes RT PCR yang sampelnya diambil maksimal 3x24 jam serta melampirkan surat keterangan dari dokter RS (rumah sakit) pemerintah," jelas Taufan. (OL-15)