IOH Dukung Pemberdayaan Komunitas yang Berkelanjutan di Mandalika

INDOSAT Ooredoo Hutchison (IOH) terus menjalankan komitmen untuk menghubungkan dan memberdayakan seluruh masyarakat di Indonesia, di antaranya melalui program pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan di Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika, Desa Kuta, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Sebagai destinasi super prioritas dan tuan rumah pergelaran MotoGP Series 2022, program pemberdayaan ini dilakukan agar masyarakat lokal di Mandalika dapat mengembangkan usaha seiring dengan perkembangan daerah setempat yang cukup pesat.

Secara resmi diluncurkan pada Jumat (11/3), program pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan di Mandalika ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal dan UMKM setempat melalui bantuan modal dari platform pinjaman digital IOH, yaitu UCan (berkolaborasi dengan Bank QNB Indonesia) dan Bima Kredit (berkolaborasi dengan Maucash).

Acara peluncuran resmi itu dihadiri Gubernur NTB Zulkieflimansyah, Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya, Direktur Ekonomi Digital, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia I Nyoman Adhiarna, serta Director & Chief Regulatory Officer IOH Muhammad Buldansyah.

Buldansyah mengatakan, “Kami sangat bangga atas terpilihnya Mandalika sebagai salah satu tuan rumah perhelatan MotoGP Series 2022 yang bergengsi di kancah internasional. Kesiapan infrastruktur, termasuk jaringan komunikasi, dan masyarakat setempat perlu didukung penuh demi kesuksesan acara tersebut yang tentunya akan menjadi kebanggaan kita bersama. Sejalan dengan komitmen kami untuk menghubungkan dan memberdayakan setiap orang Indonesia serta mendukung akselerasi transformasi digital Indonesia, Indosat Ooredoo Hutchison dengan senang hati turut mengambil peran dalam pemberdayaan komunitas dan UMKM lokal yang berkelanjutan di Mandalika untuk memaksimalkan potensi usaha dan pariwisata setempat dengan bantuan dan pelatihan usaha dari UCan dan Bima Kredit. Kami berharap semangat kami untuk bersatu untuk Indonesia dapat terus mendukung kemajuan Indonesia, khususnya melalui transformasi masyarakat dan ekonomi digital di seluruh Indonesia.”

Program pemberdayaan komunitas yang berkelanjutan di Mandalika ini akan berlangsung selama 6 bulan ke depan, hingga September 2022, dengan menargetkan ratusan penerima manfaat.

Selain memberikan bantuan modal kepada usaha masyarakat setempat melalui UCan dan Bima Kredit, IOH juga memberikan pelatihan terkait literasi digital dan keuangan yang turut mencakup wawasan mengenai cara memanfaatkan pinjaman digital dengan baik.

Mendukung pemberdayaan dan aktivitas komunitas secara menyeluruh, IOH berupaya melakukan peningkatan jaringan di kawasan Mandalika dengan mempersiapkan kapasitas layanan data hingga 1,5 Gbps serta melakukan optimalisasi pada sites setempat termasuk mengoperasikan Mobile BTS (MBTS) dengan multi-operator core network (MOCN) untuk pengalaman komunikasi terbaik di kawasan tersebut.

Upaya itu juga merupakan bentuk komitmen IOH dalam mendukung pemerintah untuk rangkaian pergelaran MotoGP Series 2022 di Mandalika.

Direktur Ekonomi Digital, Direktorat Jenderal Aplikasi Informatika, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia I Nyoman Adhiarna mengatakan, “Kami mengapresiasi komitmen dan kesiapan Indosat Ooredoo Hutchison dalam mendukung kelancaran pergelaran MotoGP Series 2022 di kawasan Mandalika melalui penggelaran jaringan telekomunikasi. Kami berharap masyarakat dapat meningkatkan pemanfaatan jaringan telekomunikasi yang telah dibangun di kawasan ini dalam rangka pemulihan ekonomi pasca-Covid, mendukung kebangkitan usaha dan sektor pariwisata lokal, serta berkontribusi dalam mendukung perkembangan ekonomi digital Indonesia secara luas. Apa yang telah dilakukan oleh Indosat Ooredoo Hutchison dengan meningkatkan kapasitas bandwidth dan kesiapan BTS seluler untuk memenuhi demand data diharapkan dapat merealisasikan harapan-harapan ini.”

Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengatakan, “Pembangunan itu tidak harus selalu identik dengan commodity center approach, indicated only by number, sejatinya pembangunan itu adalah pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan dan merupakan proses besar untuk meng-upgrade kemampuan masyarakat. Atas nama Pemerintah Provinsi NTB dan atas nama Pemda Kabupaten Lombok Tengah mengucapkan terima kasih kepada Indosat Ooredoo Hutchison. Mudah-mudahan masyarakat kami betul-betul terbantu dengan hadirnya program seperti yang dilakukan ini." (RO/OL-1)