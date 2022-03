Pemkab Cianjur Tunggu Jadwal Pemprov Jabar Soal OP Migor Curah

PEMENUHAN kebutuhan minyak goreng di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, terus diupayakan pemerintah daerah setempat. Saat ini, Pemkab Cianjur sedang menunggu distribusi minyak goreng curah dari Pemprov Jabar untuk kebutuhan operasi pasar.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi UMKM Perdagangan dan Perindustrian (Diskoperdagin) Kabupaten Cianjur, Agus Mulyana, menuturkan koordinasi terus dilakukan dengan Pemprov Jabar menyangkut alokasi kuota minyak goreng curah yang nanti diterima Kabupaten Cianjur. Agus berharap distribusi bisa dilakukan secepatnya. "Nanti ada minyak goreng curah untuk operasi pasar dari Pemprov Jabar," kata Agus, Kamis (3/3).

Kurun sepekan terakhir, di Kabupaten Cianjur sudah dilaksanakan dua kali operasi pasar minyak goreng. Pada Kamis (24/3), dilaksanakan operasi pasar minyak goreng kemasan sebanyak 12 ribu liter.

Pelaksanaannya bekerja sama dengan pihak Bulog. Operasi pasar digelar di sejumlah pasar tradisional.

Selanjutnya operasi pasar minyak goreng curah sebanyak 12 ribu liter yang dipusatkan di Pasar Induk Cianjur, Senin (28/2). Kuotanya berasal dari Kementerian Perdagangan. "Kami sekarang sedang menunggu jadwal dari Pemprov Jabar," jelasnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6/2022 tentang Penetapan HET Minyak Sawit, pada Pasal 1 disebutkan untuk HET minyak curah sebesar Rp11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana sebesar Rp13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium sebesar Rp14 ribu per liter. "Kalau soal harga kan ada pedomannya sesuai HET (harga eceran tertinggi)," sebutnya.

Kepala Diskoperdagin Kabupaten Cianjur, Tohari Sastra, mengimbau masyarakat tak perlu panik. Pasalnya, Pemkab Cianjur terus berupaya memenuhi kebutuhan minyak goreng. "Kami imbau masyarakat jangan terlalu khawatir. Insya Allah kami selalu berupaya memberikan layanan pemenuhan kebutuhan minyak goreng," pungkasnya. (OL-15)