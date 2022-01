Semen Gresik Lepas 2021 dengan Sejumlah Keberhasilan

PT SEMEN Gresik (PTSG) meraih sejumlah penghargaan selama

2021, di antaranya Proper Hijau, Industri Hijau, penghargaan

pemberdayaan masyarakat dan inovasi.

"Capaian itu membuktikan Semen Gresik tetap kokoh sebagai perusahaan persemenan tepercaya di Tanah Air yang terus berkomitmen pada pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan," ujar Kepala Departemen Komunikasi dan Hukum sekaligus Sekretaris Perusahaan PTSG, Gatot Mardiana, Senin (3/1).

Ia mengungkapkan bahwa capaian tersebut berhasil diraih dalam berbagai apresiasi yang berskala nasional hingga internasional.

Pencapaian penting pertama adalah penghargaan Proper Hijau dari

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penghargaan ini merupakan

peningkatan predikat dari sebelumnya yaitu Proper Biru, karena

keberhasilan Semen Gresik melakukan pengelolaan lingkungan melampaui dari yang dipersyaratkan.

"Penghargaan Proper Hijau kami syukuri, karena merupakan bukti dan

komitmen Semen Gresik pada pengelolaan lingkungan, pemanfaatan sumber

daya secara efisien, dan pemberdayaan masyarakat yang berbasis

kemandirian ekonomi," kata Gatot.

PTSG juga mendapatkan penghargaan Industri Hijau dari Kementerian Perindustrian dengan pencapaian Level Tertinggi (Level 5) dan Surveilans Sertifikasi Industri Hijau.

Menurut Gatot, penghargaan ini menegaskan visi PTSG sebagai perusahaan persemenan terkemuka yang ramah lingkungan dan paling efisien di kawasan Asia Tenggara.

Pada 2021 ini, karyawan milenial Semen Gresik juga sukses di bidang

inovasi baik skala nasional maupun internasional. Mereka menyabet penghargaan 2 Platinum dan 6 Gold di ajang Temu Karya Mutu dan Produktivitas Nasional (TKMPN) 2021, capaian 3 Stars di ajang APQO (Australia) serta predikat Excellence di Kompetisi ICQCC (India).

Pencapaian selanjutnya Semen Gresik memborong tiga penghargaan

sekaligus di ajang GRC dan PerformanceExcellence untuk The Best GRC

For Corporate Governance & Compliance 2021, The Best CEO dan The Best

Corporate Secretary.

Selain itu, kata Gatot, di bidang kehumasan, PTSG juga memperoleh

penghargaan prestisius, yaitu dua Gold di ajang Public Relations

Indonesia Award (PRIA) untuk Kategori Anak Usaha BUMN yaitu Best

Company Profile Video dan Best Community Based Development.

Pencapaian cemerlang berikutnya yaitu naiknya Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM). Hasil riset dari pihak independen menunjukkan IKM

atas kehadiran Semen Gresik naik signifikan dari 82,13 pada 2020

menjadi 87,70 pada 2021 dengan kategori Memuaskan.

"Angka IKM melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) kami

pada 2021 diambang kategori Sangat Memuaskan. Kami terus terpacu

untuk meningkatkan program pelibatan dan pemberdayaan masyarakat,"

tandas Gatot.

Kehadiran dan kontribusi Semen Gresik yang mendapatkan kepercayaan penuh dan lisensi sosial dari masyarakat juga ditandai pencapaian Social Licence Index (SLI) sebesar 3,94.

Ditambahkan Gatot, dalam program pelibatan masyarakat, PTSG juga

dianugerahi TOP CSV Award 2021 atas keberpihakannya dalam pembangunan

berkelanjutan. Program CSR unggulan di antaranya Forum Masyarakat

Madani, Edupark Semen Gresik bersama BUMDes, SG Sahabat Petani, dan

Program Beasiswa Prasejahtera Berprestasi. (N-2)