LYF Official Perluas Pasar dengan Membuka Butik di Muntilan

LOVE Yourself First (LYF) Official membuka butik dan kantor pemasaran di Muntilan, Magelang, Jawa Tengah.

Butik baru itu diresmikan oleh pasangan suami istri, Arya Septiadi Bayu Agung dan Luthfi Mala'il Khusna, pemilik YLF Official.

Peresmian butik YLF di Jl KH Dalhar 1, Muntilan, dihadiri tamu undangan, relasi YLF, serta influencer dari berbagai kota, antara lain Surabaya dan Yogyakarta.

Menempati gedung berlantai empat, pembukaan butik dan kantor pemasaran

LYF di Muntilan bertujuan untuk memperluas pasar produk LYF

Official.

Menurut CEO PT Aryakamala Indonesia Group, Arya Septiadi Bayu Agung,

sebelum memiliki butik, pemasaran produk LYF Official hanya mengandalkan platform digital.

"Pembukaan butik LYF Official di Muntilan ini untuk pemasaran. Sementara produksi pakaian ada di Desa Tijayan, Kecamatan Manisrenggo, Kabupaten Klaten," ujarnya.

Butik LYF Official menyediakan beragam jenis pakaian yang diproduksi di

Tijayan, Klaten, antara lain gamis syar'i, gaun, dress, kemeja, pakaian

anak, dan jilbab.

"Selain menjual pakaian produk LYF Official, kami juga berencana

menyewakan pakaian untuk acara pesta pernikahan, wisuda, dan lainnya,"

kata Arya Septiadi. (N-2)