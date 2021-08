Space All Market 2021, Ajang Kreativitas Siswa Berkebutuhan Khusus

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno bakal membuka Space All Martket 2021, ajang kreativitas bagi para siswa

berkebutuhan khusus (difabel).

Space All Martket merupakan sebuah pameran seni bagi siswa difabel Artherapy Center Widyatama, Universitas Widyatama, Kota Bandung, Jawa Barat, yang dilaksanakan setiap akhir tahun akademik.

Kegiatan ini diciptakan sebagai ajang unjuk bakat, karya, dan hasil

belajar siswa ATC Widyatama di akhir semester. "Kegiatan ini juga

sebagai sarana belajar bersama bagi siswa, orang tua, komunitas, lembaga dan industri kreatif untuk menciptakan sektor industri kreatif yang lebih inklusif," tutur Dadi Firmansyah, Direktur Artherapy Center

Widyatama, Senin (16/8).

Menurut Dadi, tahun ini merupakan tahun ke empat Space All Martket

dilaksanakan. Tahun ini digelar dengan format online lewat platform website, Youtube, dan media sosial yang jangkauannya diharapkan semakin luas.

Dengan mengusung tema "Let Show!" Space All Martket 2021 juga menjadi galeri berkarya dan peluang bisnis bagi para difabel.

"Kegiatan Space All Martket 2021 akan dibuka oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno pada 16 Agustus, pukul 15.30 WIB dalam sesi Space Launch," ujar Dadi.

Space All Market 2021 menghadirkan rangkaian acara yang meliputi Space All Contest (kompetisi seni dan desain online bagi difabel), Space Launch (pameran dan persembahan musik, tari, karya siswa siswi ATC Widyatama), dan Space All Talk (webinar).

Dijelaskan Dadi, Space All Contest merupakan ajang perlombaan seni dan

desain berbasis online competition bagi para disabilitas se-Indonesia.

Kompetisi ini diharapkan mendorong produktivitas berkarya bagi para

difabel, khususnya di tengah pandemi covid-19, sekaligus mengenalkan

berkarya dalam kebutuhan industri kreatif di era digital.

"Space All Contest menyajikan tiga kategori kompetisi, yakni kategori

visual, kategori musik, dan kategori kriya. Kegiatan kompetisi ini

dibuka hingga 21 Agustus yang dapat diunggah pada link yang terdapat di

bio Instagram @atc_widyatama," katanya. (N-2)