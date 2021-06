Menparekraf Dorong Sektor Pariwisata dan UMKM di Jember

PANDEMI Covid-19 meluluhlantakkan berbagai sektor. Tak terkecuali pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah ( UMKM) hingga wisata dan ekonomi kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno mengatakan,”Pandemi memaksa kita melakukan terobosan, di Parekraf, ada beberapa program mulai dari bedah gerai kuliner, akselerasi, inkubasi, dan lainnya di Parekraf.”

“ Kita sangat mendorong bangkitkan ekonomi dan kreatifnya. Ciptakan wisata kualitas yang berkelanjutan. Saya sangat percaya pak Hendy sebagai seseorang yang memiliki inovasi untuk melawan Covid-19," ungkap Sandi pada keterangan pers, Selasa (15/6).

Kemenparekraf sangat mendukung kerja sama Pemerintah Kabupaten Jember dan OK OCE pada Sabtu (12/6/2021) dan telah dilakukan penandatangan.

Sementara itu, dengan adanya kolaborasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember mengatakan pengalaman dan network yang ada di OK OCE dapat dimanfaatkan dengan baik untuk masyarakat Jember, khususnya pelaku UMKM.

Terkait kerja sama, Bupati Jember Hendy Siswanto, mengatakan,"Kita akan saling berkolaborasi, bersinergi. Terimakasih atas kedatangannya, kami berharap MoU ini akan memiliki manfaat besar untuk masyarakat Jember. “

“Yang sulit sekarang, bisa segera maju. Covid-19 masih ada, bermasalah semua, kita harus bergerak bersama" ungkapnya.

Hendy juga menjelaskan banyak potensi wisata di Jember, seperti puncak rembangan yang dapat melihat pusat kota, Taman Botani, tempat rekreasi, cerutu, dan kopi robusta. Produksi kopi rubosta terbesar, Pantai Watu Ulo, Pantai Papuma, teluk love, dan masih banyak lagi.

Dengan adanya potensi ini juga diharapkan terus ditingkatkan dalam pembangunannya. "Membangun Jember dengan tagline Wes Wayahe Jember Bangkit, dengan satu bingkai kerjasama dengan OK OCE, OK OCE Syam dan Pemkab Jember," ungkap Reny Widya Lestari, Ketua OK OCE Syam.

Jember memiliki jumlah UMKM yang paling tinggi di Jawa Timur, potensi dalam memulihkan perekonomian dapat dimulai dari berwirausaha.

Di sisi lain, Ketua Umum OK OCE Iim Rusyamsi mengatakan, bersama sama berkolaborasi untuk meningkatkan perekonomian di Jember, OK OCE Indonesia bersama OK OCE Syam akan menjalani kerja sama ini dengan baik.

"Kami ingin ajak masyarakat untuk berwirausaha, kami bantu umkm untuk dibantu usahanya untuk naik kelas. Jumlah UMKM paling tinggi di Jember ada 647ribu lebih pelaku usaha di Jawa Timur. Kita dampingi agar usahanya naik kelas, bisa menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya," tutupnya. (RO/OL-09)