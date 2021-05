Pemkab Purwakarta Gelar Operasi Pasar di Lima Kecamatan

PEMERINTAH Kabupaten Purwakarta menggelar Operasi Pasar Murah (OPM) bersubsidi 2021 di lima kecamatan, di antaranya Kecamatan Purwakarta, Kecamatan Pasawahan, Kecamatan Plered, Kecamatan Maniis dan Kecamatan Sukasari. Operasi pasar murah salah satunya dilakukan di Kelurahan Tegalmunjul, Kecamatan Purwakarta. Menurut Bupati Purwakarta, Anne Ratna Mustika, operasi pasar murah ini salah satu upaya pemerintah dalam rangka mempertahankan daya beli masyarakat di bulan Ramadan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya.

"Semoga OPM ini bisa membantu dan meringankan beban warga kurang mampu di lima kecamatan, meskipun jumlahnya tidak banyak," kata Anne Ratna Mustika, Rabu (5/5).

Sementata,Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian Purwakarta, Karliati Djuanda menambahkan OPM di lima kecamatan digelar selama lima hari, di antaranya pada tanggal 5, 6, 7, 10 dan 11 Mei 2021.

"Anggaran kami terbatas jadi kami hanya menyisir ke lima kecamatan yang memang dianggap kurang mampu utamanya Kecamatan Purwakarta. Jadi, mulai besok akan ada OPM guna menekan harga," kata Karliati.

Kegiatan OPM nanti, Karliati juga menyebutkan Dinas Perikanan dan Peternakan Purwakarta menghargai komoditas telor per kilogramnya Rp18 ribu dan Dispangtan menghargai beras premium dengan harga Rp10 ribu.

"Kami sengaja mengadakan OPM mendekati lebaran karena memang momen itulah warga ingin memenuhi kebutuhannya. Adanya OPM memang sangat bermanfaat dampaknya bisa membuat harga-harga menjadi turun, seperti daging ayam kami ingin menekan hingga ke harga Rp30 ribu per ekornya," ujarnya.

Bulog Sub Divre Subang, menyiapkan 2 ton daging sapi dan kerbau untuk kebutuhan menjelang lebaran 2021. Daging tersebut khusus bagi Kabupaten Purwakarta. Wakil Kepala Bulog Sub Divre Subang, Umar Said mengatakan menjelang lebaran ini pemerintah daerah sudah berkoordinasi dengan Bulog. Terkait dengan pemenuhan sejumlah kebutuhan bahan pokok penting. Mulai dari beras hingga daging.

"Khusus untuk Purwakarta, kita sudah siapkan daging sapi dan kerbau beku sebanyak 2 ton," ungkapnya.

Untuk harga daging sapi beku ini dibandrol Rp90 ribu per kilogram. Sedangkan, harga daging kerbau beku Rp75 ribu per kilogramnya. Selain daging, pihaknya juga menyediakan bahan pokok penting lainnya. Seperti, beras medium, beras premium, gula pasir, minyak sayur dan terigu. Bahan-bahan pokok tersebut, stoknya cukup banyak. Sehingga, masyarakat tak perlu khawatir.

Mengenai beras, lanjut Umar, untuk stok cadangan pangan daerah, jumlahnya mencapai 12 ribu ton. Stok tersebut cukup melimpah. Dengan begitu menjelang lebaran ini tak perlu khawatir soal beras.Untuk harga beras medium, Bulog menjual sebesar Rp8.300 per kilogram. Sedangkan beras premium dijual Rp11.500 per kilogram.(OL-3)