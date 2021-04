Prudential Gandeng Super M Rilis Single dan Music Video We DO

PT Prudential Life Assurance (Prudential Indonesia) memperkuat komitmennya untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat. Mereka menggandeng Grup K-Pop fenomenal Super M.



Kolaborasi ini menggulirkan lagu dan video musik "We Do”. Debut eksklusif itu akan ditayangkan pada 19.00 KST (17.00 WIB) di YouTube SMTOWN dan di berbagai kanal musik ini.

Lagu ini berisi pesan untuk memotivasi masyarakat terus menerapkan gaya hidup sehat dan aktif dengan menyenangkan. Di antaranya dengan menari diiringi musik favorit.

Luskito Hambali, Chief Marketing & Communications Officer Prudential Indonesia mengungkapkan pihaknya memahami besarnya tuntutan menjaga kesehatan diri, terutama di masa pandemi yang masih berlangsung. Sebagai bagian dari kampanye ‘We DO Well Together’, Prudential meluncurkan lagu dan video musik ‘We DO’ bersama Super M.

"Ini adalah upaya kami untuk melanjutkan fokus dalam menyehatkan masyarakat dengan cara yang menyenangkan, bersama-sama, sambil memanfaatkan tren yang digemari banyak orang, khususnya para generasi muda,” tambahnya.

Pandemi, ungkap Luskito, telah mengubah kehidupan keseharian dengan sangat drasti. Ia juga menyebabkan tantangan besar pada kesehatan, baik fisik maupun mental.

Bahkan, studi The Pulse of Asia – The Health of Asia Barometer menyebutkan responden Indonesia tercatat mengalami stres paling tinggi akibat covid-19 dibandingkan Singapura, Hong Kong dan Malaysia. Sebanyak 49,3% responden mengaku mengalami stres.

Kondisi itu dipertegas dengan hasil survei lain yang menemukan bahwa dari 4.010 responden, sebanyak 65% mengalami kecemasan, 67% depresi, dan 75% trauma. Masalah yang terjadi pada lima bulan awal pandemi tersebut banyak dialami oleh mereka yang berusia produktif 17 sampai 29 tahun .

Pada akhirnya, self-care dengan melakukan aktivitas yang menimbulkan rasa nyaman menjadi penting. Musik dan tari dapat menjadi medium yang tepat karena membantu mengelola emosi untuk mengurangi stress, mengatasi kebosanan dan memicu hormon bahagia dalam tubuh.

Bonusnya, menari sembari diiringi musik favorit selama 30 menit dapat menjaga kebugaran tubuh, dan bisa membakar 100-500 kalori, tergantung jenis dan intensitas tarian yang dilakukan .

Kolaborasi Prudential dengan SuperM yang terjalin di awal 2021 terinspirasi dari antusiasme para generasi muda yang terus meningkat jumlahnya. Di Indonesia, persentase populasi milenial dan Gen-Z mmencapai 53,81% .

Melalui kolaborasi dengan Super M yang terdiri dari tujuh anggota grup K-pop papan atas yang dicintai jutaan orang di seluruh dunia ini, Prudential ingin memotivasi masyarakat untuk terus sehat dan menikmati prosesnya.

“SuperM selalu menggunakan pendekatan yang positif dan energik dalam bermusik dan di setiap penampilannya. Kolaborasi kami ini merupakan manifestasi semangat ’We DO’ Prudential yang merayakan dorongan dan optimisme di tengah generasi saat ini. Melalui karya musik ini, kami mengajak sebanyak mungkin masyarakat untuk tetap sehat, optimis, dan positif di tengah berbagai keterbatasan yang ada,” lanjut Luskito.

Lagu dan video musik “We DO” dihadirkan dalam konsep yang menarik dan energik agar mudah diikuti sehingga masyarakat bisa terus aktif. Lebih detail, lagu terbaru ini diciptakan dengan gaya hybrid untuk menghasilkan lantunan nada yang ringan dan menyenangkan, serta diberi sentuhan aliran retro discoagar agar dapat menekankan efek dinamis dan futuristik yang melekat pada SuperM.

Dalam liriknya terdapat pesan:"Let's all be ‘one’ while dancing to an exciting song (Ayo menjadi ‘satu’ seiring menari diiringi lagu yang seru)

Kolaborasi ini pun semakin lengkap dengan inisiatif “We DO Dance” yang bertujuan mendorong masyarakat memiliki pandangan baru yang segar dan menyenangkan dalam mengelola kesehatan dan kesejahteraan. Seluruh rangkaian kegiatan akan dilakukan serentak di 11 negara di Asia dengan menyediakan tutorial menari bersama SuperM serta sejumlah tantangan menjaga kesehatan yang dapat diakses melalui aplikasi Pulse by Prudential.

“Sesuai dengan aspirasi kami untuk mewujudkan masyarakat yang lebih sehat, kami percaya menerapkan gaya hidup aktif dengan rutin bergerak bantu memastikan tubuh tetap fit, sehingga dapat mendukung masyarakat untuk mendapatkan yang terbaik dalam kehidupannya,” pesan Luskito. (N-2)