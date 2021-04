Bantu Kurangi Beban Psikologi Anak di Masa Pandemi

PANDEMI covid-19 yang melanda banyak negara di dunia, termasuk Indonesia bukan saya mempengaruhi kehidupan oranf dewasa, melainkan juga anak-anak. Pasalnya, banyak waktu bermain mereka tersita akibat adanya berbagai pembatasan sosial.

Misalnya dengan adanya kebijakan larangan belajar tatap muka di sekolah. Hal itu bukan saja membuat mereka tidak bisa bertemu dan bermain dengan teman-teman, tetap kadang juga membuat mereka stress karena kelamaan di rumah dengan berbagai tugas sekolah.

Baca juga: Kampanye Pencegahan Stunting Libatkan Forum Anak di Daerah

Berangkat dari situ Nestle Lactogrow menghadirkan Grow Happy Fantasea Drive Thru, sebuah Wahana Drive Thru Pertama di Indonesia yang menawarkan pengalaman berpetualang di bawah laut; cukup dari dalam mobil saja. Kegiatan itu merupakan salah satu bentuk komitmen mereka mendukung tumbuh kembang anak.

“Kami menyadari kejenuhan anak di masa pandemi ini yang turut berpengaruh pada kondisi psikologis mereka. Untuk itu kami ingin mengajak orang tua di Indonesia untuk menciptakan momen berkualitas dan bahagia bersama keluarga, serta membantu penuhi kebutuhan gizi anak untuk tumbuh kembang mereka," kata Brand Manager Nestlé Lactogrow, Fascah Situmorang.

"Melalui kegiatan ini kami ingin memberikan hiburan bagi keluarga melalui wahana edutainment yang membagikan informasi mengenai nutrisi melalui cara yang baru dan menarik di masa new normal ini. Untuk memastikan keamanan dan kenyamanan semua peserta, kami menerapkan sistem ‘first come first serve’ dan tentunya menerapkan protokol kesehatan yang aman dan ketat,” imbuhnya.

Untuk mengikuti Grow Happy Fantasea Drive Thru, pengunjung perlu menukarkan bukti pembelian produk Nestle Lactogrow 3 atau 4 senilai Rp300 ribu dengan tiga tiket. Program itu diselenggarakan di 3 kota di Indonesia, yaitu Makassar, Sulawesi Selatan, Banjarmasin (Kalimantan Selatan), dan Medan (Sumutra Utara).

Menurut Fascah, pihaknya berinisiatif mengadakan program Grow Happy untuk membantu orang tua di Indonesia dalam mendukung kebahagiaan anak dan mereka percaya kebahagiaan berperan penting agar anak dapat bertumbuh kembang secara optimal. Karena itu penting bagi para orang tua untuk memastikan anak mendapat asupan nutrisi yang seimbang, jam tidur yang cukup, gaya hidup aktif, dan kebiasaan positif. Penelitian oleh Joan L Luby (2012) menyimpulkan bahwa anak yang mendapatkan kasih sayang, perawatan dan pola asuh yang baik sejak usia dini dapat membantu mengembangkan bagian otak yang membantu proses belajar, mengingat dan mengolah stres.

Selain menciptakan lingkungan yang bahagia dan positif serta menghabiskan waktu berkualitas bersama, orang tua juga harus memastikan kesehatan pencernaan si Kecil terjaga, karena pencernaan berperan penting dalam tumbuh kembang anak, yang dapat mendukung anak tumbuh bahagia.

Untuk membantu memenuhi kebutuhan nutrisi anak, Nestle Lactogro juga memperkenalkan formula baru dengan 0 gram Sukrosa dan Happynutri yang mengandung Serat Pangan (Inulin), Lactobacillus reuteri serta diperkaya dengan minyak ikan, omega 3 dan 6, kalsium, 13 vitamin, dan 7 mineral untuk dukung tumbuh kembang anak. (RO/A-1)