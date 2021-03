Bulog Rejang Lebong Targetkan Penyerapan Beras di Tiga Kabupaten

PERUM Bulog Cabang Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, akan menargetkan penyerapan atau pembelian beras petani di tiga kabupaten sebanyak 2.273 ton pada 2021.



"Penargetan penyerapan beras petani sebanyak 2.273 ton karena sejumlah sentra pertanian padi dalam beberapa kecamatan di tiga kabupaten tersebut mulai memasuki musim panen padi dan diperkirakan pada April nanti sudah masuk panen raya," kata Kepala Cabang Perum Bulog Rejang Lebong, Guslindawati di Bengkulu, Senin (22/3).

Pembelian beras dengan kualitas medium dan premium untuk memenuhi kebutuhan komersial. Beras petani yang diserap kebanyakan berasal dari dua kabupaten yakni, Lebong, dan Kepahiang. Sedangkan beras dari Kabupaten Rejang Lebong, jumlahnya sedikit dan harga jual beras petani yang dipatok atau dijual ke Bulog lebih tinggi dari harga di dua kabupaten tersebut.



Beras petani yang dibeli oleh Bulog Kabupaten Rejang Lebong tersebut dibeli melalui usaha penggilingan padi yang ada di masing-masing desa dan ada juga dari pedagang pengumpul lainnya.



"Pada Maret ini beras petani yang sudah dibeli Bulog sebanyak 350 ton dan April nanti mulai panen raya," imbuhnya.



Pembelian beras petani, kata dia, harus memenuhi ketentuan seperti kadar air, patahan beras dan lainnya. Beras yang dibeli Bulog dari petani mulai dari harga Rp8.900 per kilogram hingga Rp10 ribu per kg tergantung dengan kualitas dan harga nego. Selain itu, Bulog juga membeli beras kualitas medium yang digunakan untuk pelayanan publik atau PSO dan program stabilitas harga (PSH) dengan harga beli Rp8.300 per kilogram.



Beras jenis medium teesebut, ditargetkan terkumpul 200 ton pada Mei hingga Juni 2021. Beras yang diserap tersebut, juga untuk program bantuan pangan non tunai (BPNT) atau program Sembako Kemensos. Pada 2020 lalu, Perum Bulog Cabang Kabupaten Rejang Lebong, telah membeli atau menyerap beras petani ditiga kabupaten mencapai 3.000 ton selama 2020 lalu.

Pembelian beras terbanyak, lanjut dia, berasal dari Kabupaten Lebong, yang mencapai 1.700 ton, kemudian Kepahiang 1.200 ton dan sisanya berasal dari Kabupaten Rejang Lebong, 100 ton. Penyerapan beras dari petani sebanyak 3.000 ton akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan warga dan menstabilkan harga pasar-pasar di tiga kabupaten serta untuk kegiatan program Bantuan Pangan Non Tunai serta bantuan pemerintah lainnya.



Beras petani yang diserap tersebut, dibeli sesuai dengan harga pembelian pemerintah (HPP) diantaranya untuk beras kualitas medium dibeli seharga Rp8.030 per kg dan kualitas premium Rp8.600 hingga Rp8.900 per kg tergantung dari kualitas beras. (OL-3)