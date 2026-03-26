Ubah Stigma Publik, Kantah Tangsel Optimalkan Layanan Digital melalui Aplikasi Sentuh Tanahku

GUNA meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mewujudkan transparansi informasi pertanahan, Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan (Kantah Tangsel) mengajak masyarakat memanfaatkan aplikasi digital resmi Kementerian ATR/BPN, yaitu Sentuh Tanahku.

Kepala Kantah Tangsel, Seto Apriyadi,kepada wartawan di Tangsel,Kamis (26/3), menjelaskan penggunaan aplikasi ini kini terintegrasi erat dengan prosedur pelayanan di loket Kantah Tangsel. Seto mengutarakan langkah ini merupakan bagian dari transformasi digital untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus administrasi pertanahan tanpa harus melalui proses manual yang panjang.

Dijelaskannya Aplikasi Sentuh Tanahku merupakan aplikasi mobile yang diluncurkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi pertanahan dan tata ruang secara real-time melalui ponsel pintar. Aplikasi ini dirancang agar masyarakat dapat memantau aset tanah mereka dan mengakses layanan pertanahan kapan saja dan dimana saja.

“Misalnya memberikan kenyamanan dan ketertiban, masyarakat yang berencana datang langsung ke loket pelayanan Kantah Tangsel diwajibkan untuk mengambil nomor antrian secara online melalui aplikasi Sentuh Tanahku,” kata Seto.

Hemat dia, masyarakat sering kali bertanya-tanya sampai di mana proses pengurusan tanah mereka berjalan. Dengan fitur "Info Layanan" di aplikasi Sentuh Tanahku, pemohon dapat memeriksa posisi berkas secara mandiri. Cukup masukkan nomor berkas, dan status pengerjaan (apakah sedang diperiksa, diproses, atau sudah selesai) akan terlihat jelas.

"Kami ingin mengubah stigma bahwa mengurus tanah itu rumit. Dengan Sentuh Tanahku, kepastian waktu dan transparansi proses ada di genggaman masyarakat. Jadi, sebelum datang ke kantor, pastikan sudah daftar antrian online, dan jika ingin tahu berkas sudah sampai meja mana, cukup cek di aplikasi," pungkas Seto.

Sebagai informasi, sentuh tanahku dapat diunduh melalui App store maupun Playstore secara gratis. (H-2)