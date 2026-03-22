Polisi Tangkap WN Irak Terduga Pelaku Pembunuh Wanita di Cipayung

POLRES Metro Jakarta Timur mengungkap kasus pembunuhan seorang perempuan berinisial DA, 37, yang tewas di rumah kontrakannya, kawasan Bambu Apus, Cipayung, Jakarta Timur. Pelaku yang merupakan warga negara atau WN Irak berhasil diringkus petugas di Cikupa, Tangerang, Banten.

Kapolres Metro Jakarta Timur, Kombes Alfian Nurrizal, mengonfirmasi penangkapan tersebut. Ia mengatakan tersangka merupakan mantan suami siri korban.

"Sudah tertangkap tersangkanya. Sesuai data, yang bersangkutan adalah WNA Irak," ujar Alfian melalui keterangannya, Minggu (22/3/2026).

Dari hasil pemeriksaan awal, polisi menduga motif di balik aksi keji tersebut dipicu oleh persoalan hubungan pribadi. Tersangka ditengarai sakit hati lantaran korban berniat mengakhiri hubungan mereka.

"Motifnya, korban ingin pisah hubungannya dengan tersangka, namun tersangka tidak mau (menolak)," jelas Alfian.

Alfian menjelaskan pembunuhan ini diduga terjadi pada Kamis (19/3/2026) malam. Namun, jasad korban baru ditemukan oleh warga sekitar pada Sabtu (21/3/2026) pagi.

Saat ini, tersangka telah diamankan di Mapolres Metro Jakarta Timur untuk menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, WNA asal Irak tersebut dijerat dengan pasal berlapis.

"Tersangka dijerat Pasal 458 subsider Pasal 468 KUHP," tegas Alfian. (H-4)