Tramadol Marak Dijual Bebas di Jakarta, Pemprov DKI Didesak Perketat Pengawasan Toko Obat

Ketua Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah,(Istimewa)

KETUA Forum Pemuda Peduli Jakarta (FPPJ), Endriansyah, menyoroti maraknya peredaran obat keras jenis Tramadol yang dijual bebas di berbagai wilayah. Fenomena ini mengkhawatirkan karena diduga berkontribusi terhadap meningkatnya berbagai persoalan sosial di kalangan remaja, mulai dari tawuran, kriminalitas jalanan, hingga kenakalan remaja lainnya.

Endriansyah menegaskan bahwa Tramadol merupakan obat golongan keras yang wajib menggunakan resep dokter. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan obat tersebut sangat mudah diakses oleh anak muda melalui oknum pedagang nakal.

“Peredaran obat keras seperti Tramadol secara bebas sangat membahayakan generasi muda. Kami mendorong Pemprov DKI bersama aparat terkait segera melakukan penindakan tegas,” ujar Endriansyah, dalam keterangan yang diterima. Selasa (17/6).

Penyalahgunaan Tramadol di kalangan remaja kerap bertujuan untuk mendapatkan efek euforia atau rasa berani yang semu. Menurut FPPJ, kondisi mental yang terpengaruh obat inilah yang memicu perilaku agresif sehingga mereka tidak ragu melakukan tindakan kriminal atau menyerang kelompok lain.

Dalam beberapa hari terakhir, keresahan masyarakat terhadap peredaran obat keras tersebut bahkan memicu reaksi warga.

Sejumlah warga dilaporkan membubarkan para penjual dengan menembakkan kembang api sebagai bentuk protes dan kemarahan.

Peristiwa tersebut dinilai menjadi sinyal kuat bahwa masyarakat sudah sangat resah dan merasa lingkungan mereka terancam oleh praktik penjualan obat keras secara ilegal.

