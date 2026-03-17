Lebaran 2026: TransJakarta Tetapkan Tarif Rp1, Layanan 24 Jam di Titik Strategis

Ilustrasi.(Antara Foto)

PT Transportasi Jakarta atau TransJakarta melakukan penyesuaian jam operasional pada 13 hingga 29 Maret 2026 dan pembukaan rute tambahan saat lebaran, serta tarif Rp1 Transjakarta bagi pelanggan selama Idul Fitri dan lebaran 2026. Selain itu, jam operasional sejumlah rute Transjakarta yang melintasi stasiun kereta antarkota seperti Stasiun Gambir dan Stasiun Pasar Senen diperpanjang hingga pukul 23.59 WIB, khusus pada 25–29 Maret 2026.

Direktur Utama Transjakarta, Welfizon Yuza menegaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari arahan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta untuk memastikan arus mudik, arus balik, dan perjalanan wisata tetap aman serta lancar.

Selama periode Lebaran, Transjakarta memperkuat konektivitas menuju simpul transportasi utama seperti terminal, stasiun, dan pelabuhan. Salah satunya, menghidupkan kembali rute 10C yang melayani kawasan Pelabuhan Tanjung Priok. Rute ini difungsikan sebagai shuttle bagi pemudik yang menggunakan kapal laut, dengan jadwal yang menyesuaikan kedatangan kapal.

Sementara, untuk menjaga mobilitas tanpa henti, layanan AMARI (Angkutan Malam Hari) tetap beroperasi 24 jam di koridor utama (Koridor 2, 3, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, dan 14). Ini memastikan masyarakat tetap dapat bepergian kapan pun, bahkan di jam-jam krusial mudik. Transjakarta juga menghadirkan rute khusus EID1 hingga EID5 yang beroperasi dini hari (00.00–05.00 WIB) pada 25–27 Maret 2026. Rute ini menghubungkan Terminal Pulo Gebang dengan berbagai terminal strategis seperti Senen, Tanjung Priok, Kampung Rambutan, Pasar Minggu, dan Kalideres.

Penyesuaian Layanan Transjakarta Saat Hari Raya Idul Fitri

Pada hari pertama Idul Fitri, yang diperkirakan jatuh pada 20 atau 21 Maret 2026, operasional Transjakarta dimulai lebih lambat dari biasanya, yakni pukul 09.00 WIB. Kebijakan ini diberikan agar pramudi dan petugas dapat menunaikan salat Idul Fitri.

Menariknya, pada hari H Lebaran, masyarakat bisa menikmati layanan Transjakarta dengan tarif simbolis hanya Rp1. Kebijakan ini menjadi bentuk apresiasi sekaligus dukungan terhadap mobilitas warga di hari raya.

Rute Wisata Transjakarta Selama Libur Lebaran

Tak hanya fokus pada mudik, Transjakarta juga mengantisipasi lonjakan wisatawan lokal selama libur Lebaran (18–24 Maret 2026). Sejumlah rute menuju destinasi populer disiapkan dengan jam operasional yang diperpanjang, yakni pukul 05.00 – 23.59 WIB untuk layanan reguler dan pukul 10.00 – 17.00 WIB untuk bus wisata, antara lain :

Ancol: Rute 5 dan 1W.

Ragunan: Rute 6, 6A, 6B, 6V, 5N, 6N, dan 7E.

TMII: Rute 7D.

Kota Tua & Monas: Rute 1, 2, 2A, 3, 3H, 12, 1A, 12B, dan lainnya.

Transjakarta memastikan seluruh penyesuaian ini tidak akan mengganggu layanan reguler yang sudah berjalan. Kualitas layanan tetap dijaga di tengah meningkatnya permintaan selama periode Lebaran.

Masyarakat diimbau untuk selalu memantau informasi terbaru melalui kanal resmi Transjakarta maupun aplikasi TJ:Transjakarta, agar perjalanan tetap nyaman dan terencana. (H-4)