Pramono Jelaskan Makna di Balik Patung Fatmawati di Taman Bendera Pusaka

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan makna berdirinya patung Fatmawati di tengah Taman Bendera Pusaka yang baru saja diresmikan pada Sabtu (14/3) sore.
Menurut Pramono, adanya patung tersebut di tengah Taman Bendera Pusaka merupakan bentuk penghormatan kepada Fatmawati yang merupakan penjahit bendera Merah Putih.
“Dengan menempatkan patung Ibu Fatmawati di area Taman Bendera Pusaka ini, kami ingin memberikan penghargaan pada sosok yang berjasa besar bagi bangsa dan negara, yang semua orang tahu bahwa beliaulah yang menjahit bendera pusaka ini,” jelas Pramono saat dijumpai di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Sabtu.
Bahkan, kata Pramono, patung itu dibuat menggambarkan Fatmawati yang sedang mengandung sambil menjahit bendera pusaka Merah Putih.
Dia menilai peran Fatmawati dalam catatan sejarah sangat besar karena telah menghadirkan simbol yang menjadi pemersatu.
“Dan saya mendapatkan penjelasan langsung dari Ibu Mega bahwa menjahit yang paling susah adalah warna merahnya. Sehingga, simbol kebanggaan kita, simbol nasional kita Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, benar-benar dikaryakan, dihadirkan oleh Ibu Fatmawati Soekarnoputri,” paparnya.
Pramono pun mengajak seluruh masyarakat ibu kota untuk menikmati taman yang akan dibuka selama 24 jam tersebut. Adapun Taman Bendera Pusaka akan mulai dibuka untuk umum mulai 15 Maret.
Tak hanya dilengkapi dengan lapangan basket, jogging track dan lapangan padel, masyarakat juga dapat membeli makanan dan minuman yang tersedia di taman tersebut.
“Kami memutuskan untuk memberikan kesempatan UMKM berkembang di tempat ini dan bekerja sama dengan badan usaha milik daerah Pemerintah DKI Jakarta,” jelas Pramono. (Ant/P-3)
Adapun peresmian taman tersebut juga turut dihadiri Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri.
PEMERINTAH Kota Administrasi Jakarta Selatan mengungkapkan bahwa pembangunan Taman Bendera Pusaka telah mencapai 80 persen menjelang peresmiannya yang dijadwalkan pada bulan ini
Revitalisasi yang menggabungkan tiga taman yakni Taman Leuser, Taman Ayodya dan Taman Langsat seluas 5,5 hektare tersebut progres pembangunannya telah mencapai sekitar 42 persen.
Taman Bendera Pusaka menjadi oase di tengah zona bisnis karena lokasinya yang strategis.
Kawasan ini sebelumnya direncanakan sebagai Taman ASEAN, sebuah ruang terbuka hijau berskala internasional.
