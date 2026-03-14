Pramono Jelaskan Makna di Balik Patung Fatmawati di Taman Bendera Pusaka

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung (kiri).(MI/M Farhan Zhuhri)

GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengungkapkan makna berdirinya patung Fatmawati di tengah Taman Bendera Pusaka yang baru saja diresmikan pada Sabtu (14/3) sore.

Menurut Pramono, adanya patung tersebut di tengah Taman Bendera Pusaka merupakan bentuk penghormatan kepada Fatmawati yang merupakan penjahit bendera Merah Putih.

“Dengan menempatkan patung Ibu Fatmawati di area Taman Bendera Pusaka ini, kami ingin memberikan penghargaan pada sosok yang berjasa besar bagi bangsa dan negara, yang semua orang tahu bahwa beliaulah yang menjahit bendera pusaka ini,” jelas Pramono saat dijumpai di Taman Bendera Pusaka, Jakarta Selatan, Sabtu.

Baca juga : Megawati Hadiri Peresmian Taman Bendera Pusaka

Bahkan, kata Pramono, patung itu dibuat menggambarkan Fatmawati yang sedang mengandung sambil menjahit bendera pusaka Merah Putih.

Dia menilai peran Fatmawati dalam catatan sejarah sangat besar karena telah menghadirkan simbol yang menjadi pemersatu.

“Dan saya mendapatkan penjelasan langsung dari Ibu Mega bahwa menjahit yang paling susah adalah warna merahnya. Sehingga, simbol kebanggaan kita, simbol nasional kita Negara Kesatuan Republik Indonesia ini, benar-benar dikaryakan, dihadirkan oleh Ibu Fatmawati Soekarnoputri,” paparnya.

Baca juga : Omzet Pedagang Tanah Abang Menurun, Pramono : Tersaingi Platform Online

Pramono pun mengajak seluruh masyarakat ibu kota untuk menikmati taman yang akan dibuka selama 24 jam tersebut. Adapun Taman Bendera Pusaka akan mulai dibuka untuk umum mulai 15 Maret.

Tak hanya dilengkapi dengan lapangan basket, jogging track dan lapangan padel, masyarakat juga dapat membeli makanan dan minuman yang tersedia di taman tersebut.

“Kami memutuskan untuk memberikan kesempatan UMKM berkembang di tempat ini dan bekerja sama dengan badan usaha milik daerah Pemerintah DKI Jakarta,” jelas Pramono. (Ant/P-3)