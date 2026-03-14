Ratusan Personel Gabungan Siaga Amankan Jalur Puncak di Operasi Ketupat 2026

Ratusan Personel Gabungan Siaga Amankan Jalur Puncak.(Antara)

POLRES Bogor mengerahkan kekuatan penuh dengan menyiagakan ratusan personel gabungan lintas instansi untuk mengamankan jalur Puncak, Jawa Barat, sepanjang pelaksanaan Operasi Ketupat Lodaya 2026. Penjagaan ketat ini difokuskan pada titik-titik rawan kemacetan dan kecelakaan mulai dari Simpang Gadog hingga perbatasan Cianjur.

Memasuki hari kedua Operasi Ketupat Lodaya 2026, Sabtu (14/3), pengamanan di jalur wisata Puncak mulai ditingkatkan secara signifikan. Langkah ini diambil untuk mengantisipasi lonjakan volume kendaraan yang kerap memicu kepadatan di jalur sepanjang 22,8 kilometer tersebut.

Kepala Bagian Operasi Satuan Lalu Lintas (KBO Satlantas) Polres Bogor, Iptu Ardian Novianto Azhari, menegaskan bahwa pola pengamanan dilakukan secara terpadu. Kekuatan personel tidak hanya berasal dari unsur kepolisian, tetapi juga melibatkan TNI, Dishub, Satpol PP, hingga tim penyelamat dari Basarnas dan BPBD.

Rinciannya, Satlantas Polres Bogor menerjunkan 128 personel, didukung 60 personel Dinas Perhubungan, 30 anggota Satpol PP, serta masing-masing 10 petugas dari BPBD dan Basarnas. Tak hanya itu, kekuatan tambahan (BKO) juga didatangkan dari Korps Brimob Polri sebanyak 100 personel, 50 personel Sabhara Baharkam Polri, dan 10 personel Dalmas Polda Jabar.

"Totalnya memang di jalur Puncak ini cukup banyak, dan Insya Allah itu bisa kami berdayakan untuk mengantisipasi apabila nanti ada terjadi kepadatan-kepadatan," ujar Iptu Ardian di Pos Terpadu Simpang Gadog, Sabtu (14/3).

Fokus utama petugas saat ini adalah melakukan pengaturan lalu lintas di titik-titik krusial yang memiliki karakteristik tanjakan terjal dan tikungan tajam. Mengingat momen Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, pengawasan ekstra diberlakukan untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang sering terjadi akibat faktor kelalaian maupun kondisi medan.

Ardian menambahkan, seluruh personel telah disebar ke berbagai pos pengamanan di sepanjang jalur Puncak. Masyarakat yang melintas diimbau untuk tetap mematuhi arahan petugas di lapangan dan memastikan kondisi kendaraan dalam keadaan prima sebelum memasuki kawasan Puncak. (Ant/Z-10)