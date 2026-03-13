Warga Depok Wajib Tahu! Jadwal Buka Puasa Depok Hari Ini 13 Maret 2026 dan Imsakiyah 1447 H

Ilustrasi(Antara/Humas UI)

Waktu Buka Puasa Depok Hari Ini 13 Maret 2026: Cek Jadwal Maghrib Terbaru

Memasuki fase sepuluh malam terakhir Ramadan 1447 H, ketepatan waktu ibadah menjadi prioritas utama bagi umat Muslim di Kota Depok. Hari ini, Jumat, 13 Maret 2026, menjadi momentum penting bagi warga untuk memaksimalkan ibadah sembari memantau jadwal adzan maghrib dan imsakiyah terbaru agar puasa berjalan sempurna.

Jadwal Sholat & Buka Puasa Depok (13 Maret 2026) Berikut adalah detail waktu ibadah untuk wilayah Kota Depok hari ini: Imsak 04:30 WIB Subuh 04:40 WIB Dzuhur 12:03 WIB Ashar 15:09 WIB MAGHRIB (Buka Puasa) 18:11 WIB Isya 19:16 WIB

Panduan Persiapan Buka Puasa di Kota Depok

Bagi Anda yang berencana melakukan buka puasa bersama (bukber) atau sekadar mencari takjil di wilayah Depok, penting untuk memperhatikan estimasi waktu perjalanan. Kawasan strategis seperti Jalan Margonda Raya biasanya mengalami peningkatan volume kendaraan menjelang pukul 17.00 WIB.

Spot Takjil dan Ibadah Populer

Kota Depok menawarkan berbagai pilihan lokasi untuk menghabiskan waktu menjelang berbuka (ngabuburit):

Masjid Ukhuwah Islamiyah (UI): Menawarkan suasana tenang di pinggir danau, cocok untuk refleksi ibadah sebelum adzan maghrib berkumandang.

Menawarkan suasana tenang di pinggir danau, cocok untuk refleksi ibadah sebelum adzan maghrib berkumandang. Pasar Takjil Margonda: Pusat beragam kudapan tradisional hingga kekinian yang selalu menjadi favorit mahasiswa dan warga lokal.

Pusat beragam kudapan tradisional hingga kekinian yang selalu menjadi favorit mahasiswa dan warga lokal. Masjid Dian Al-Mahri (Kubah Emas): Menjadi destinasi wisata religi utama di Depok bagi warga yang ingin merasakan atmosfer ibadah yang megah.

Checklist Ibadah Akhir Ramadan

Menyiapkan doa-doa terbaik menjelang waktu mustajab (antara ashar dan maghrib).

Memastikan ketersediaan kurma dan air mineral di kendaraan bagi Anda yang masih dalam perjalanan saat adzan berkumandang.

Mengecek kembali jadwal I'tikaf di masjid-masjid terdekat untuk mengejar keutamaan Lailatul Qadar.

People Also Ask (FAQ) Jam berapa buka puasa Depok hari ini?

Waktu berbuka puasa di Depok hari ini, 13 Maret 2026, adalah pukul 18:11 WIB. Kapan waktu imsak untuk wilayah Depok besok?

Waktu imsak pada Sabtu, 14 Maret 2026 jatuh pada pukul 04:30 WIB. Apakah ada perbedaan waktu antara Depok dan Jakarta?

Secara umum, waktu adzan untuk Depok dan Jakarta (DKI) adalah sama atau hanya berselisih hitungan detik karena berada dalam satu garis bujur yang berdekatan.

Demikian informasi jadwal buka puasa Depok hari ini. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah SWT. Selamat berbuka puasa!