Warga Depok Wajib Tahu! Jadwal Buka Puasa Depok Hari Ini 13 Maret 2026 dan Imsakiyah 1447 H

Memasuki fase sepuluh malam terakhir Ramadan 1447 H, ketepatan waktu ibadah menjadi prioritas utama bagi umat Muslim di Kota Depok. Hari ini, Jumat, 13 Maret 2026, menjadi momentum penting bagi warga untuk memaksimalkan ibadah sembari memantau jadwal adzan maghrib dan imsakiyah terbaru agar puasa berjalan sempurna.
Berikut adalah detail waktu ibadah untuk wilayah Kota Depok hari ini:
|Imsak
|04:30 WIB
|Subuh
|04:40 WIB
|Dzuhur
|12:03 WIB
|Ashar
|15:09 WIB
|MAGHRIB (Buka Puasa)
|18:11 WIB
|Isya
|19:16 WIB
Bagi Anda yang berencana melakukan buka puasa bersama (bukber) atau sekadar mencari takjil di wilayah Depok, penting untuk memperhatikan estimasi waktu perjalanan. Kawasan strategis seperti Jalan Margonda Raya biasanya mengalami peningkatan volume kendaraan menjelang pukul 17.00 WIB.
Kota Depok menawarkan berbagai pilihan lokasi untuk menghabiskan waktu menjelang berbuka (ngabuburit):
Jam berapa buka puasa Depok hari ini?
Waktu berbuka puasa di Depok hari ini, 13 Maret 2026, adalah pukul 18:11 WIB.
Kapan waktu imsak untuk wilayah Depok besok?
Waktu imsak pada Sabtu, 14 Maret 2026 jatuh pada pukul 04:30 WIB.
Apakah ada perbedaan waktu antara Depok dan Jakarta?
Secara umum, waktu adzan untuk Depok dan Jakarta (DKI) adalah sama atau hanya berselisih hitungan detik karena berada dalam satu garis bujur yang berdekatan.
Demikian informasi jadwal buka puasa Depok hari ini. Semoga ibadah puasa kita semua diterima oleh Allah SWT. Selamat berbuka puasa!
