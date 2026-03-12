Waktu Buka Puasa Depok Hari Ini 12 Maret 2026: Cek Jadwal Maghrib Terbaru

Ilustrasi(Antara)

Jadwal Adzan Maghrib Depok Hari Ini Kamis 12 Maret 2026 dan Doa Buka Puasa

Memasuki hari ke-22 Ramadan 1447 H, antusiasme warga Kota Depok dalam menjalankan ibadah puasa semakin meningkat. Kamis, 12 Maret 2026, menjadi momen penting karena umat Muslim mulai memasuki fase sepuluh malam terakhir Ramadan. Mengetahui jadwal Adzan Maghrib secara akurat sangat penting bagi warga Depok untuk mengatur waktu kepulangan kerja dan persiapan berbuka bersama keluarga.

Jadwal Sholat Depok Hari Ini Kamis, 12 Maret 2026 / 22 Ramadan 1447 H Ibadah Waktu (WIB) Imsak 04:33 Subuh 04:43 Zuhur 12:06 Asar 15:11 Maghrib (Buka Puasa) 18:11 Isya 19:19

Pentingnya Menyegerakan Berbuka

Dalam Islam, menyegerakan berbuka puasa saat waktu Maghrib tiba adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Hal ini didasarkan pada hadits Rasulullah SAW yang menyebutkan bahwa umatnya akan senantiasa berada dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Bagi warga Depok yang sering terjebak macet di Jalan Margonda atau akses menuju perumahan di Sawangan, membawa bekal air mineral dan kurma sangat disarankan agar tetap bisa menjalankan sunnah ini tepat waktu.

Doa Buka Puasa

Sebelum menyantap hidangan, bacalah doa buka puasa sebagai bentuk syukur atas nikmat yang diberikan:

"Dzahabaz zhama'u wabtallatil 'uruuqu wa tsabatal ajru in syaa Allah."

Artinya: "Telah hilang rasa haus, telah basah urat-urat, dan telah tetap pahala, insya Allah." (HR. Abu Dawud)

Tips Menghindari Macet Jelang Maghrib di Depok

Menjelang waktu berbuka, beberapa titik di Depok sering mengalami kepadatan volume kendaraan. Berikut panduannya:

Area Margonda: Kepadatan biasanya terjadi di depan pusat perbelanjaan seperti Margo City dan Depok Town Square. Gunakan jalur alternatif melalui Beji atau Jalan Baru (Sejajar Rel) untuk menghindari penumpukan.

Kepadatan biasanya terjadi di depan pusat perbelanjaan seperti Margo City dan Depok Town Square. Gunakan jalur alternatif melalui Beji atau Jalan Baru (Sejajar Rel) untuk menghindari penumpukan. Area Sawangan: Jalur Raya Sawangan menuju arah Parung seringkali padat merayap. Pastikan Anda sudah berangkat lebih awal jika memiliki agenda buka bersama di area ini.

Jalur Raya Sawangan menuju arah Parung seringkali padat merayap. Pastikan Anda sudah berangkat lebih awal jika memiliki agenda buka bersama di area ini. Transportasi Publik: Bagi pengguna KRL Commuter Line, stasiun Depok Baru dan Pondok Cina akan sangat ramai pada pukul 17:00-18:00. Pastikan saldo kartu cukup untuk menghindari antrean.

FAQ (People Also Ask)

Jam berapa waktu Maghrib di Depok hari ini?

Untuk hari Kamis, 12 Maret 2026, waktu Maghrib di Depok adalah pukul 18:11 WIB.

Di mana lokasi masjid terdekat di Margonda untuk sholat Maghrib?

Anda bisa menuju Masjid Balai Kota Depok, Masjid Ukhuwah Islamiyah UI, atau Musholla di dalam mall terdekat yang biasanya menyediakan fasilitas yang cukup luas.

Apakah ada perbedaan waktu Maghrib antara Depok Timur dan Depok Barat?

Selisih waktu di dalam satu kota biasanya sangat kecil (di bawah 1 menit), sehingga jadwal resmi Kota Depok dapat digunakan secara merata untuk seluruh kecamatan.