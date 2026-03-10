Macet Total! 7 Kendaraan Terlibat Kecelakaan Beruntun di Tol JORR KM 30 akibat Rem Blong

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KECELAKAAN beruntun melibatkan tujuh kendaraan terjadi di ruas Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) KM 30.800 B arah Kampung Rambutan/Pasar Rebo, Jakarta Timur, Selasa (10/3/2026) sore. Insiden ini diduga kuat akibat truk Fuso yang mengalami rem blong.
Kepala Subdirektorat Penegakan Hukum (Kasubdit Gakkum) Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Ojo Ruslani, menjelaskan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 15.44 WIB. Saat itu, tujuh kendaraan melaju dari arah timur menuju barat di lajur dua.
Menurut keterangan kepolisian, saat kejadian situasi lalu lintas sebenarnya dalam kondisi lancar dengan cuaca mendung. Namun, setibanya di KM 30.800 B, sebuah truk Fuso mengalami gangguan fungsi rem.
"Truk Fuso mengalami rem blong, sehingga menabrak Grand Max hingga kehilangan kendali dan memicu tabrakan beruntun dengan kendaraan lainnya," ujar Ojo Ruslani dilansir dari Antara, Selasa (10/3).
Adapun tujuh kendaraan yang terlibat dalam kecelakaan karambol ini meliputi Truk Wing Box, Honda BR-V, Truk Colt Diesel, Truk Colt Diesel Box, Toyota Innova, Daihatsu Gran Max, dan Truk Fuso.
Daftar Kendaraan Terlibat:
Akibat kecelakaan ini, dua orang dilaporkan mengalami luka ringan dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Pasar Rebo. Sementara itu, kerugian materiil cukup besar terlihat pada unit Honda BR-V dan Gran Max yang mengalami kerusakan parah pada bodi kendaraan.
Petugas kepolisian telah melakukan pengamanan dan mengarahkan kendaraan yang terlibat ke lokasi yang lebih aman di selepas Gerbang Tol Gedong 2. Polisi menegaskan penyebab utama adalah kegagalan pengemudi truk dalam menjaga jarak aman akibat rem blong.
Sebelumnya, rekaman video kejadian ini sempat viral di media sosial yang memperlihatkan kepadatan arus lalu lintas di lokasi kejadian. Saat ini, petugas masih berada di lapangan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas kembali normal. (Z-10)
