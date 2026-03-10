Dishub DKI: Pendaftaran Mudik Gratis 2026 Resmi Ditutup

Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.(MI/Farhan)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pendaftaran program mudik gratis 2026 tidak akan dibuka kembali setelah seluruh kuota terpenuhi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan jumlah pendaftar yang telah diverifikasi justru meningkat dibanding data awal.

“Dari 26.282 pendaftar meningkat menjadi 30.774 pemudik hasil verifikasi. Sehingga ada kekurangan bus,” kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/3).

Karena itu, Pemprov hanya akan memberangkatkan peserta yang sudah terdata dan terverifikasi.

“Yang sudah terverifikasi itu yang akan diberangkatkan. Jadi tidak ada lagi pengumuman karena keseluruhannya sudah didata dan sudah terverifikasi,” jelasnya.

Infografis: Layanan Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memfasilitasi warga untuk pulang kampung melalui program Mudik Gratis 2026. Berikut adalah rincian rute dan jadwal operasional yang wajib diketahui pemudik.

Rute Bus & Layanan Truk Motor

Kota Tujuan Terminal Utama Angkut Motor Solo Terminal Tirtonadi Tersedia Semarang Terminal Mangkang Tersedia Yogyakarta Terminal Giwangan Tersedia Wonogiri Terminal Giri Adipura Tersedia Kebumen Terminal Kab. Kebumen Tersedia Sidoarjo Terminal Purabaya Tersedia 14 Kota Lainnya* Madiun, Malang, Palembang, dll. Hanya Bus

*14 Kota lainnya meliputi: Tasikmalaya, Palembang, Madiun, Sragen, Cilacap, Kuningan, Bandar Lampung, Tegal, Jombang, Pekalongan, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto.

Timeline Mudik & Balik 2026

Arus Mudik: 15 Maret: Batas Akhir Serah Motor (Terminal Pulogadung, 17.00 WIB)

Batas Akhir Serah Motor (Terminal Pulogadung, 17.00 WIB) 16 Maret: Keberangkatan Truk Motor (Terminal Pulogadung)

Keberangkatan Truk Motor (Terminal Pulogadung) 17 Maret: Keberangkatan Bus Penumpang (Monas) Arus Balik: 25 Maret: Pengangkutan Motor kembali ke Jakarta

Pengangkutan Motor kembali ke Jakarta 26 Maret: Keberangkatan Bus dari Daerah ke Terminal Pulo Gebang

Informasi Tambahan: Seluruh pemudik arus balik akan diturunkan di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur. Pastikan membawa dokumen verifikasi saat keberangkatan.