Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Dishub DKI: Pendaftaran Mudik Gratis 2026 Resmi Ditutup

Mohamad Farhan Zhuhri
10/3/2026 12:56
Dishub DKI: Pendaftaran Mudik Gratis 2026 Resmi Ditutup
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.(MI/Farhan)

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pendaftaran program mudik gratis 2026 tidak akan dibuka kembali setelah seluruh kuota terpenuhi.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan jumlah pendaftar yang telah diverifikasi justru meningkat dibanding data awal.

“Dari 26.282 pendaftar meningkat menjadi 30.774 pemudik hasil verifikasi. Sehingga ada kekurangan bus,” kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/3).

Baca juga : Tinggal 1 Kloter Lagi! Simak Panduan Daftar Mudik Gratis Jakarta 2026: Syarat, Lokasi Verifikasi, dan Jadwal Berangkat

Karena itu, Pemprov hanya akan memberangkatkan peserta yang sudah terdata dan terverifikasi.

“Yang sudah terverifikasi itu yang akan diberangkatkan. Jadi tidak ada lagi pengumuman karena keseluruhannya sudah didata dan sudah terverifikasi,” jelasnya.

Infografis: Layanan Mudik Gratis Pemprov DKI Jakarta 2026

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memfasilitasi warga untuk pulang kampung melalui program Mudik Gratis 2026. Berikut adalah rincian rute dan jadwal operasional yang wajib diketahui pemudik.

Rute Bus & Layanan Truk Motor

Kota Tujuan Terminal Utama Angkut Motor
Solo Terminal Tirtonadi Tersedia
Semarang Terminal Mangkang Tersedia
Yogyakarta Terminal Giwangan Tersedia
Wonogiri Terminal Giri Adipura Tersedia
Kebumen Terminal Kab. Kebumen Tersedia
Sidoarjo Terminal Purabaya Tersedia
14 Kota Lainnya* Madiun, Malang, Palembang, dll. Hanya Bus

*14 Kota lainnya meliputi: Tasikmalaya, Palembang, Madiun, Sragen, Cilacap, Kuningan, Bandar Lampung, Tegal, Jombang, Pekalongan, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto.

Timeline Mudik & Balik 2026

Arus Mudik:

  • 15 Maret: Batas Akhir Serah Motor (Terminal Pulogadung, 17.00 WIB)
  • 16 Maret: Keberangkatan Truk Motor (Terminal Pulogadung)
  • 17 Maret: Keberangkatan Bus Penumpang (Monas)

Arus Balik:

  • 25 Maret: Pengangkutan Motor kembali ke Jakarta
  • 26 Maret: Keberangkatan Bus dari Daerah ke Terminal Pulo Gebang
Informasi Tambahan: Seluruh pemudik arus balik akan diturunkan di Terminal Terpadu Pulo Gebang, Jakarta Timur. Pastikan membawa dokumen verifikasi saat keberangkatan.



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Irvan Sihombing
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved