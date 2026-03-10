Dishub DKI: Pendaftaran Mudik Gratis 2026 Resmi Ditutup

Headline
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan pendaftaran program mudik gratis 2026 tidak akan dibuka kembali setelah seluruh kuota terpenuhi.
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo menjelaskan jumlah pendaftar yang telah diverifikasi justru meningkat dibanding data awal.
“Dari 26.282 pendaftar meningkat menjadi 30.774 pemudik hasil verifikasi. Sehingga ada kekurangan bus,” kata Syafrin di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (10/3).
Karena itu, Pemprov hanya akan memberangkatkan peserta yang sudah terdata dan terverifikasi.
“Yang sudah terverifikasi itu yang akan diberangkatkan. Jadi tidak ada lagi pengumuman karena keseluruhannya sudah didata dan sudah terverifikasi,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memfasilitasi warga untuk pulang kampung melalui program Mudik Gratis 2026. Berikut adalah rincian rute dan jadwal operasional yang wajib diketahui pemudik.
|Kota Tujuan
|Terminal Utama
|Angkut Motor
|Solo
|Terminal Tirtonadi
|Tersedia
|Semarang
|Terminal Mangkang
|Tersedia
|Yogyakarta
|Terminal Giwangan
|Tersedia
|Wonogiri
|Terminal Giri Adipura
|Tersedia
|Kebumen
|Terminal Kab. Kebumen
|Tersedia
|Sidoarjo
|Terminal Purabaya
|Tersedia
|14 Kota Lainnya*
|Madiun, Malang, Palembang, dll.
|Hanya Bus
*14 Kota lainnya meliputi: Tasikmalaya, Palembang, Madiun, Sragen, Cilacap, Kuningan, Bandar Lampung, Tegal, Jombang, Pekalongan, Kediri, Malang, Wonosobo, Purwokerto.
Arus Mudik:
Arus Balik:
