Tragedi TPST Bantargebang Bekasi: Tiga Warga Meninggal Dunia akibat Longsoran Sampah

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
BADAN Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) DKI Jakarta melaporkan tiga orang meninggal dunia setelah tertimbun longsoran sampah di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Desa Ciketing Udik, Kecamatan Bantargebang, Kota Bekasi.
Kepala Kantor SAR Jakarta, Desiana Kartika Bahari, dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menjelaskan ketiga korban terdiri dari dua perempuan dan satu laki-laki, yang merupakan pemilik warung dan sopir truk.
"Identitas korban yaitu Enda Widayanti (25), Sumine (60) keduanya pemilik warung, sedangkan satu lagi korban Dedi Sutrisno merupakan sopir truk," ucapnya.
Desiana menambahkan bahwa pihaknya masih melakukan pendataan, karena masih banyak kendaraan truk sampah dan warung di lokasi yang tertimbun.
"Untuk sementara, kami masih mendata jumlah korban," katanya.
Pihaknya telah mengerahkan personel unit Siaga SAR Bekasi dari BPBD Kota Bekasi dan BPBD Provinsi DKI Jakarta. Mereka juga telah menyiagakan alat berat untuk membantu proses evakuasi.
Sebelumnya, sebuah video yang beredar di Instagram, diunggah oleh akun @lbj_jakarta, memperlihatkan longsoran sampah di Bantargebang yang menimbun beberapa truk.
“Kejadian sekitar pukul 15.30 WIB ini dipicu curah hujan tinggi yang mengguyur wilayah Bekasi sejak siang. Gundukan sampah yang mencapai ketinggian kritis membuat material sampah longsor menutupi jalan dan mengubur truk-truk yang antre untuk bongkar muat,” tulis akun tersebut. (Ant/I-1)
Selanjutnya pada pukul 17.50 WIB Tim SAR gabungan kembali menemukan korban yang teridentifikasi bernama Hardianto dalam kondisi meninggal dunia
Adapun operasi SAR yang menjadi perhatian masyarakat antara lain kecelakaan pesawat pada 3 Agustus 2025 terhadap pesawat latih PK-S126 yang jatuh di Desa Benteng, Ciampea.
Penumpang dan awak pesawat Smart Air rute Nabire-Kaimana dipastikan selamat setelah pesawat melakukan pendaratan darurat di kawasan pantai dekat Bandara Nabire.
Ia mengatakan dua korban diduga tertimbun longsor saat bekerja di area pertanian/perkebunan dan jauh dari pemukiman penduduk.
Operasi pencarian dan evakuasi korban kecelakaan pesawat ATR 42-500 PK THT di Pegunungan Bulusaraung, Sulawesi Selatan, resmi ditutup pada Jumat (23/1) malam.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved