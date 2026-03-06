Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
KOMISI III DPR RI ikut menaruh perhatian terhadap kasus yang menjerat pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'Brien. Nabilah menjadi tersangka akibat melaporkan pelanggan yang tak bayar makanan.
"Kami akan mengundang Nabilah O'Brien bersama kuasa hukumnya serta aparat penegak hukum," ujar Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman di Jakarta, Jumat (6/3).
Habiburokhman menjelaskan Nabilah akan hadir saat rapat dengar pendapat umum (RDPU), di Senayan, Jakarta.
Komisi III yang membidangi hukum merupakan mitra dari aparat penegak hukum. Kasus itu, kata Habiburokhman, merupakan pengawasan terhadap tugas aparat.
Ia pun optimistis kasus rumah makan Bibi Kelinci di Kemang akan berakhir adil.
"Tidak akan ada warga negara yang dikriminalisasi," ucap dia.
Dalam akun Instagram miliknya Pemilik rumah makan Bibi Kelinci Kemang Nabilah O'brien menjelaskan bahwa ia korban pencurian. Namun, Bareskrim Polri menetapkan dirinya sebagai tersangka ketika ia membahas tersebut di akun Instagramnya @nabobrien.
"Saya diam selama lima bulan karena saya takut untuk bersuara dan berbicara," ucap Nabilah.
Ia berharap Komisi III DPR RI serta Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk memberikan keadilan bagi dirinya.
"Bapak/Ibu Komisi III DPR RI dan Bapak Kapolri, saya mohon berikan (kepastian) hukum. Saya korban pencurian. Saya harap dapat melanjutkan hidup saya dan saya yakin keadilan bisa ditegakkan." harap dia.
Kasus di rumah makan Bibi Kelinci bermula saat pelanggan marah-marah dan memaki staf di rumah makan itu. Pelanggan itu kemudian tidak membayar makanan yang telah dipesan. Video itu terekam di CCTV dan diunggah oleh akun Instagram @nabobrien pada 20 September 2025.
Pelanggan memaki staf dapur lantaran tak sabar pesanannya belum siap. Kemudian mereka membawa 11 bungkus makanan dan tiga minuman yang telah disiapkan, tanpa melakukan pembayaran senilai Rp530 ribu. (Ant/H-4)
Kepanikan masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipicu oleh ketidakseimbangan informasi dan hilangnya kepercayaan publik terhadap jaminan pasokan negara.
Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mengatakan Permenkomdigi 9/2026 merupakan langkah yang konkret Perlindungan anak di ruang digital.
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Eko Hendro Purnomo menegaskan pentingnya kesiapan sektor energi dan transportasi darat pada periode arus mudik dan arus balik Idul Fitri 2026.
Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Jafar menyoroti revisi prospek (outlook) peringkat utang Indonesia menjadi negatif dari lembaga pemeringkat kredit internasional Fitch Ratings.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi PKB, Syamsu Rizal mendukung rencana Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi keanggotaan Indonesia di Board of Peace setelah AS dan Israel menyerang Iran
DPR RI menyesalkan penetapan tersangka dan penahanan terhadap seorang guru honorer di Probolinggo, Jawa Timur, yang bekerja sambil menyambi sebagai Pendamping Lokal Desa.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengingatkan adanya mantan pejabat yang diduga menjadi penumpang gelap dalam isu reformasi Polri.
Adies Kadir menyampaikan komitmennya untuk menjaga integritas lembaga peradilan konstitusi.
PEMERINTAH dan Komisi III DPR RI sepakat menjadikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Hukum Acara Perdata menjadi inisiatif DPR.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menilai penerapan KUHP dan KUHAP nasional mulai berdampak positif, dengan pendekatan keadilan restoratif
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved