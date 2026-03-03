Polres Metro Bekasi Gelar Patroli Malam Cegah Balap Liar hingga Aksi Tawur

Tim Patroli Perintis Presisi (3P) Polres Metro Bekasi mengamankan remaja terlibat aksi tawur di Mapolsek Cikarang Utara, Minggu (1/3) malam.(ANTARA)

TIM Patroli Perintis Presisi (3P) Satsamapta Polres Metro Bekasi menggelar patroli malam untuk mengantisipasi ancaman gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) sebagai upaya menjaga stabilitas serta kondusif lingkungan.

"Kami instruksikan tim untuk patroli malam guna mengantisipasi berbagai potensi gangguan kamtibmas, mulai dari pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian dengan kekerasan (curas), pecurian kendaraan bermotor (curanmor), begal, balap liar, hingga tawuran remaja di wilayah hukum Kabupaten Bekasi," kata Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Sumarni di Cikarang dalam keterangannya yang dikutip Senin (2/3).

Kapolres menjelaskan, kegiatan patroli dilaksanakan secara berkala mulai malam hingga lewat dini hari dengan menyasar sejumlah titik rawan gangguan kamtibmas serta fokus pada pengawasan jalur-jalur utama hingga lokasi yang kerap dijadikan titik kumpul geng motor maupun arena balap liar.

Selain mencegah kemacetan dan kejahatan jalanan, kehadiran polisi di lapangan juga menjadi simbol rasa aman bagi masyarakat yang masih beraktivitas di malam hari. "Apalagi di tengah aktivitas padat ibadah bulan suci Ramadan. Jadi patroli ini juga bertujuan untuk menjaga kekhusyukan warga muslim yang sedang menunaikan ibadah," ujar Sumarni.

SISIR TITIK-TITIK RAWAN

Ketua Tim 3P Iptu Anwar Sadat mengatakan, pihaknya mengerahkan 9 personel didukung satu unit mobil serta 5 unit sepeda motor yang bertugas menyisir titik-titik rawan ancaman gangguan kamtibmas maupun aksi kejahatan jalanan.

Saat menjalankan aktivitas patroli, tim menerima laporan warga terkait aksi tawur di wilayah Kampung Kebon Kopi, Desa Karang Asih, Kecamatan Cikarang Utara. "Saat tiba di lokasi, 2 remaja telah lebih dahulu diamankan warga berikut barang bukti senjata tajam berupa corbek dan sabit panjang," katanya.

Tim segera melakukan penyisiran dan pengejaran terhadap para pelaku lain yang melarikan diri. Berdasarkan informasi warga, petugas akhirnya menemukan 8 remaja yang diduga terlibat dalam aksi tawur tersebut.

Dalam proses pencarian lanjutan di area perkebunan kosong, petugas kembali menemukan sebilah celurit yang dibungkus kaos merah. Total 10 remaja berhasil diamankan beserta sejumlah barang bukti.

Barang bukti dimaksud yakni 3 bilah senjata tajam jenis celurit, corbek, dan sabit gagang putih, 3 butir obat jenis tramadol golongan G, 8 unit telepon genggam, serta 3 unit sepeda motor masing-masing Honda Vario dan dua Honda Beat dengan nomor polisi teridentifikasi.

"Seluruh remaja berikut barang bukti kemudian dibawa ke Mako Polsek Cikarang Utara guna proses pemeriksaan dan pendalaman lebih lanjut," katanya.

PENDEKATAN PREVENTIF

Anwar menegaskan patroli ini menjadi bukti nyata Polres Metro Bekasi tidak memberi ruang bagi aksi kriminalitas dan kenakalan remaja yang berpotensi meresahkan masyarakat. Pendekatan preventif melalui patroli intensif menjadi langkah strategis dalam menekan angka kejahatan jalanan sekaligus menyelamatkan generasi muda dari lingkaran kekerasan.

Pihaknya mengimbau para orangtua untuk meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas anak-anaknya, khususnya pada malam hingga dini hari, guna mencegah keterlibatan dalam aksi yang melanggar hukum dan membahayakan keselamatan diri sendiri maupun orang lain.

Masyarakat turut diimbau untuk segera melaporkan peristiwa hukum di lingkungan masing-masing dengan mengakses pusat layanan 110, layanan interaktif Curhat Langsung ke Bunda Kapolres (CLBK) di nomor 081383990086 maupun nomor pengaduan 08111939110 serta ofisial SPKT 085212033711. (H-1)

