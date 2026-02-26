Warga Protes Bising! Ini 5 Aturan Baru Main Padel di Jakarta yang Wajib Dipatuhi

Headline
OLAHRAGA padel telah bertransformasi dari sekadar tren menjadi gaya hidup masif di Jakarta. Namun, menjamurnya lapangan di tengah permukiman memicu polemik kebisingan yang berujung pada terbitnya regulasi ketat dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta per Februari 2026. Bagi Anda pemilik bisnis maupun pemain, memahami aturan terbaru ini bukan lagi pilihan, melainkan kewajiban agar aktivitas olahraga tetap nyaman dan legal.
Gubernur Jakarta, Pramono Anung, secara resmi menetapkan aturan baru guna menertibkan 397 lapangan padel yang tersebar di ibu kota. Berdasarkan data per 23 Februari 2026, terdapat 185 lapangan yang belum memiliki izin lengkap. Berikut poin utamanya:
Bagi lapangan yang sudah terlanjur berdiri di kawasan permukiman (residensial), terdapat aturan tambahan yang sangat spesifik untuk menjaga kenyamanan warga:
Federasi Padel Internasional (FIP) juga memperkenalkan pembaruan teknis yang mulai berlaku efektif 1 Januari 2026 di seluruh dunia, termasuk Indonesia:
Saat melakukan servis, bola tidak boleh melewati garis servis atau perpanjangan garis tengah (garis imajiner) sebelum dipukul. Jika bola melewati garis tersebut sebelum kontak dengan raket, maka dianggap fault.
Untuk mempercepat ritme permainan, sistem deuce tradisional digantikan dengan Star Point. Pada kedudukan 40-40 ketiga, pemenang gim ditentukan oleh satu poin terakhir (deciding point).
Harga sewa lapangan di Jakarta tahun 2026 tetap kompetitif namun cenderung stabil di pusat kota:
|Waktu Bermain
|Estimasi Harga (per Jam)
|Weekday (06.00 - 15.00)
|Rp150.000 - Rp300.000
|Weekday (16.00 - 22.00)
|Rp350.000 - Rp500.000
|Weekend / Libur Nasional
|Rp450.000 - Rp650.000
Regulasi terbaru lapangan padel di Jakarta tahun 2026 menitikberatkan pada keseimbangan antara pertumbuhan industri olahraga dan ketenangan warga. Dengan mematuhi aturan zonasi dan standar teknis FIP terbaru, komunitas padel di Indonesia diharapkan dapat terus berkembang secara sehat dan profesional. (E-4)
GUBERNUR DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan tak akan memberi toleransi terhadap lapangan padel yang berdiri tanpa izin resmi.
