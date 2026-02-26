Komika Khairul Umam Kena Doxing, Kenali Bahaya dan Cara Menghadapinya

Headline
Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.
PERISTIWA yang menimpa komika Khairul Umam pada Februari 2026 menjadi pengingat penting bagi kita semua tentang kerentanan data pribadi di ruang digital. Doxing, atau penyebaran data pribadi secara ilegal, sering kali digunakan sebagai alat intimidasi terhadap mereka yang vokal di media sosial.
Doxing berasal dari kata "docs" (dokumen), yang berarti tindakan membongkar dan menyebarkan identitas atau informasi sensitif seseorang tanpa izin. Informasi ini bisa berupa alamat rumah, nomor telepon pribadi, hingga data anggota keluarga. Tujuannya beragam, mulai dari pembungkaman opini hingga ancaman fisik.
Indonesia telah memiliki regulasi tegas terkait hal ini. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) No. 27 Tahun 2022, pelaku penyebaran data pribadi milik orang lain secara melawan hukum dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga 4 tahun dan denda maksimal Rp4 miliar.
Selain UU PDP, pelaku juga bisa dijerat dengan UU ITE jika tindakan tersebut disertai dengan ancaman kekerasan atau pencemaran nama baik. Korban sangat disarankan untuk membawa bukti digital ke pihak kepolisian (Cyber Crime) untuk diproses secara hukum.
Untuk meminimalisir risiko di masa depan, mulailah menerapkan kebiasaan Digital Hygiene berikut:
Apakah doxing sama dengan pencemaran nama baik?
Berbeda, namun sering berkaitan. Doxing fokus pada penyebaran data pribadi, sementara pencemaran nama baik fokus pada penyerangan kehormatan seseorang.
Bagaimana jika teror sudah sampai ke rumah?
Segera hubungi pihak kepolisian terdekat dan minta perlindungan keamanan jika Anda merasa keselamatan nyawa terancam.
Apakah data yang sudah tersebar bisa dihapus permanen?
Sangat sulit untuk menghapus jejak digital secara total, namun Anda bisa mengajukan permohonan penghapusan ke penyedia mesin pencari seperti Google melalui formulir legal mereka. (E-4)
Berawal dari konten edukasi Alat Pelindung Diri (APD), Umam harus menghadapi ancaman serius yang menyasar privasi keluarganya.
PETUGAS Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Depok sekaligus komika, Khairul Umam, kini tengah menjadi sorotan publik.
