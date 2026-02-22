Headline
Bantargebang cuma Puncak Gunung Es

Tragedi Bantargebang menjadi bukti kegagalan sistemis.

Polres Metro Bekasi Galakkan Razia Knalpot Brong selama Ramadan

Anton Kustedja
22/2/2026 20:16
Polres Metro Bekasi Galakkan Razia Knalpot Brong selama Ramadan
Ilustrasi(Dok Istimewa)

KEPOLISIAN Resor Metropolitan Bekasi mengantisipasi terjadinya aksi kenakalan remaja selama puasa Ramadan, salah satunya dengan cara menggelar razia knalpot brong secara intensif.

Kapolres Metro Bekasi Komisaris Besar Sumarni menegaskan, pihaknya tidak tinggal diam mengingat suara knalpot brong sangat mengganggu pengguna jalan lainnya.

"Kita sedang menggalakkan razia knalpot tidak sesuai dengan spesifikasinya. Karena banyak keluhan kami terima dari berbagai kalangan masyarakat, terkait kebisingan saat malam hari," tutur Kapolres dalam keterangannya, Minggu (22/2).

Sumarni menambahkan, para pengendara motor yang menggunakan knalpot brong dikhawatirkan berpotensi melakukan aksi balapan liar.

"Kita khawatir ada potensi mereka melakukan balap liar, trek-trekan, maupun menggunakan kendaraan untuk aktivitas ngabuburit maupun pada saat sahur," ujarnya.

Guna menekan maraknya penggunaan knalpot brong pada kendaraan bermotor, Kapolres menegaskan bahwa jajarannya melakukan patroli rutin dan pengawasan di titik-titik keramaian jalan.

Ia berharap, masyarakat menggunakan kendaraan sesuai standar dan tidak memodifikasinya secara berlebihan.

"Kita meminta mereka untuk menggantinya dengan knalpot standar di tempat agar tidak digunakan kembali, dan knalpot yang tidak sesuai spesifikasi akan kita musnahkan," pungkas Sumarni. (H-2)

 



Editor : Indrastuti
