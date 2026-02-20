PSI: Program Gajah Pintar Dukung Akses Pendidikan di Bogor

Selain penyaluran bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi motivasi belajar dan dialog interaktif bersama siswa dan orang tua.(Dok. Istimewa)

PARTAI Solidaritas Indonesia (PSI) meluncurkan program Gajah Pintar yang disalurkan kepada pelajar di Bogor, Jawa Barat. Program ini berupa inisiatif bantuan pendidikan, meliputi perlengkapan sekolah dan dukungan biaya.

Penyaluran bantuan ini dilaksanakan di kantor DPD PSI Kota Bogor dan dihadiri oleh Ketua DPP PSI Melky Jakhin Pangemanan, Wakil Bendahara Umum DPP PSI Farhana Nabila Hanifah, pengurus dan anggota DPRD Bogor.

Melky menyampaikan, pendidikan merupakan jembatan emas menuju masa depan bangsa yang gemilang dan berdaya saing. Melalui program Gajah Pintar, PSI ingin memastikan anak-anak di Bogor memiliki akses yang lebih baik terhadap sarana belajar layak.

“PSI percaya setiap anak Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang berkualitas tanpa terkendala kondisi ekonomi. Program Gajah Pintar ini adalah wujud nyata kepedulian PSI terhadap generasi penerus bangsa. Ketum kami Mas Kaesang mengingatkan untuk terus hadir dan kerja buat rakyat,” tandasnya, Jumat (20/2).

Selain penyaluran bantuan, kegiatan ini juga diisi dengan sesi motivasi belajar dan dialog interaktif bersama siswa dan orang tua. PSI berharap program ini tidak hanya memberikan manfaat jangka pendek, tetapi juga mendorong semangat belajar dan kepercayaan diri para siswa dalam meraih cita-cita mereka.

Ke depan, sambung Melky, PSI berkomitmen untuk terus memperluas jangkauan program Gajah Pintar ke berbagai daerah lainnya, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam memperkuat sektor pendidikan nasional. (I-1)