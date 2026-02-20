Baznas DKI Gelar Hapus Tato Gratis Februari-Maret 2026, Cek Jadwal dan Lokasinya di Sini!

Jadwal dan Lokasi Hapus Tato Gratis Jakarta 2026.(Freepik)

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Bazis Povinsi DKI Jakarta kembali menyelenggarakan program layanan hapus tato gratis bagi warga di lima wilayah kota administratif. Kegiatan yang dilakukan secara berkeliling (roadshow) ini dijadwalkan berlangsung mulai akhir Februari hingga awal Maret 2026.

Pihak penyelenggara menyatakan bahwa program ini ditujukan untuk memfasilitasi warga yang ingin menghapus tato namun terkendala biaya. Mengingat tingginya animo masyarakat pada pelaksanaan sebelumnya, kuota peserta untuk setiap lokasi pada tahun ini ditetapkan secara terbatas.

Berdasarkan data jadwal yang dirilis, berikut adalah rincian waktu dan lokasi pelaksanaan hapus tato gratis di Jakarta:

Tanggal Wilayah & Lokasi 23–24 Februari 2026 Jakarta Pusat: Masjid Agung Sunda Kelapa. 24 Februari 2026 Jakarta Barat: Aula Masjid Assahara & Kantor Walikota Jakarta Barat. 25 Februari 2026 Jakarta Selatan: Ruang Dirgantara Blok B/C Lt. 2, Kantor Walikota Jakarta Selatan. 3 Maret 2026 Jakarta Timur: Aula Serbaguna Blok C, Kantor Walikota Jakarta Timur.

Prosedur Pendaftaran

Masyarakat yang ingin mengikuti program ini diwajibkan melakukan pendaftaran secara mandiri melalui kanal resmi Baznas (BAZIS) DKI Jakarta. Pendaftaran dilakukan secara daring (online) untuk memastikan pendataan peserta sesuai dengan kapasitas kuota di masing-masing titik lokasi.

Tautan pendaftaran dapat diakses melalui: https://baznasbazisdki.id/daftarhapustato

Calon peserta diimbau untuk segera melakukan registrasi mengingat sistem pendaftaran akan ditutup secara otomatis apabila kuota di wilayah tersebut telah terpenuhi. Selain di kantor walikota dan masjid agung, program ini juga direncanakan menyasar sejumlah Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di wilayah DKI Jakarta. (Z-10)