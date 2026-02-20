Target 1.000 Peserta, Baznas DKI Perluas Jangkauan Layanan Hapus Tato dengan Kriteria Ini!

Headline
BADAN Amil Zakat Nasional (Baznas)/Bazis Provinsi DKI Jakarta kembali menghadirkan program layanan hapus tato gratis dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan 1447 H atau 2026 M. Tahun ini, target peserta ditingkatkan menjadi 1.000 orang untuk memfasilitasi antusiasme masyarakat yang ingin berhijrah.
Pendaftaran program ini dibuka mulai tanggal 23 Februari hingga 4 Maret 2026. Masyarakat dapat melakukan pendaftaran secara mandiri melalui kanal digital yang telah disediakan penyelenggara.
Untuk dapat mengikuti layanan tanpa biaya ini, calon peserta wajib memenuhi kriteria berikut:
Informasi Penting: Layanan ini menggunakan teknologi laser profesional. Peserta diwajibkan melakukan pendaftaran ulang di lokasi sesuai jadwal yang telah dipilih saat registrasi online.
|Wilayah
|Tanggal
|Lokasi
|Jakarta Pusat
|23-24 Feb 2026
|Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng
|Jakarta Barat
|24 Feb 2026
|Aula Masjid Assahara, Kantor Walikota
|Jakarta Selatan
|26 Feb 2026
|Kantor Walikota Jakarta Selatan (Ruang Dirgantara)
|Jakarta Timur
|3 Maret 2026
|Aula Serbaguna Blok C, Kantor Walikota
Program ini merupakan bentuk pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) yang dikelola oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta untuk kemaslahatan umat. Segera daftarkan diri Anda karena kuota di setiap titik lokasi sangat terbatas. (Z-10)
