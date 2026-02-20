Update Banjir Jakarta Utara Hari Ini, Pantau Titik Genangan

Ilustrasi.(Dok.MI)

HUJAN mengguyur wilayah DKI Jakarta, Jumat (20/2) dini hari menyebabkan sedikitnya 31 Rukun Tetangga (RT) terendam banjir. Cek banjir Jakarta Utara hari ini yang menjadi titik terdampak paling signifikan serta pengalihan sejumlah rute transportasi publik.

Titik Genangan dan Wilayah Terdampak

Berdasarkan data terbaru dari BPBD DKI Jakarta per pukul 07.30 WIB, kenaikan debit air terjadi akibat curah hujan tinggi dan luapan beberapa aliran sungai menyebabkan banjir Jakarta. Di wilayah Jakarta Utara, beberapa ruas jalan protokol mulai tergenang dengan ketinggian bervariasi antara 20 hingga 50 sentimeter.

Beberapa titik genangan akibat banjir Jakarta Utara hari ini meliputi:

Jalan Raya Kelapa Gading (depan Mall Kelapa Gading)

Jalan Yos Sudarso (arah Tanjung Priok)

Jalan Pluit Putra dan sekitar kawasan Muara Angke

Kawasan industri Sunter

Daftar Pengalihan Rute TransJakarta dan Mikrotrans

PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) melakukan modifikasi layanan demi keamanan operasional dan kenyamanan pelanggan akibat banjir Jakarta. Berikut rincian pengalihan rute yang berlaku hari ini:

Rute / Koridor Status Terkini Koridor 10 (PGC - Tj Priok) Dialihkan akibat genangan di wilayah Jakarta Utara. JAK 71 (Kp. Rambutan - Pinang Ranti) Penyesuaian rute akibat genangan di Jalan Penggilingan Baru. Rute 5N (Ragunan - Kp. Melayu) Dialihkan di sekitar Pasar Kambing, tidak melayani Bus Stop Pasar Warung Buncit. Rute 1C (Pesanggrahan - Blok M) Dialihkan imbas genangan di Jalan Bumi, Kebayoran Baru.

Imbauan BPBD dan BMKG

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi potensi hujan disertai kilat atau petir masih akan terjadi di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Timur pada siang hingga sore hari. Kondisi ini berpotensi menambah debit air yang mengalir ke wilayah Utara.

Informasi Penting: Warga diimbau untuk memantau perkembangan banjir secara real-time melalui aplikasi Jakarta Kini (JAKI) atau menghubungi layanan darurat 112 jika membutuhkan bantuan evakuasi.

Petugas dari Dinas Sumber Daya Air (SDA) dan BPBD telah dikerahkan ke lokasi-lokasi kritis untuk mengoperasikan pompa apung guna mempercepat penyurutan genangan di jalan raya akibat banjir Jakarta agar arus lalu lintas kembali normal. (H-4)