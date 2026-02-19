Jadwal dan Lokasi Penukaran Uang Baru Jakarta 2026: Syarat & Cara Daftar PINTAR BI

Lokasi penukaran uang baru di Jakarta.(Freepik)

MENJELANG Hari Raya Idulfitri 1447 H, Bank Indonesia (BI) kembali meluncurkan program Semarak Rupiah Ramadan dan Berkah Idulfitri (SERAMBI) 2026. Program ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan uang layak edar bagi masyarakat Jakarta dengan sistem yang lebih tertib dan aman melalui aplikasi PINTAR BI.

Paket Penukaran Naik Jadi Rp5,3 Juta

Berdasarkan keterangan resmi Deputi Gubernur BI, Ricky P. Gozali, per Februari 2026, nilai maksimal penukaran uang baru ditingkatkan menjadi Mata Uang Rupiah 5.300.000 per orang. Kenaikan ini merespons proyeksi meningkatnya aktivitas ekonomi dan konsumsi rumah tangga selama periode Lebaran 2026.

Rincian Paket Pecahan Uang Baru 2026:

Pecahan Rp50.000: Maksimal Rp2.500.000 (50 lembar)

Pecahan Rp20.000: Maksimal Rp1.000.000 (50 lembar)

Pecahan Rp10.000: Maksimal Rp1.000.000 (100 lembar)

Pecahan Rp5.000: Maksimal Rp500.000 (100 lembar)

Pecahan Rp2.000: Maksimal Rp200.000 (100 lembar)

Pecahan Rp1.000: Maksimal Rp100.000 (100 lembar)

Jadwal Pendaftaran dan Penukaran di Jakarta

Untuk menghindari antrean panjang, BI membagi pendaftaran kuota dalam dua tahap melalui situs pintar.bi.go.id:

Tahapan Jadwal Pendaftaran (Online) Periode Penukaran (Fisik) Tahap I Mulai 13 Februari 2026 (14.00 WIB) 18-27 Februari 2026 Tahap II Mulai 26 Februari 2026 (08.00 WIB) 28 Februari -15 Maret 2026

Bagi warga DKI Jakarta, layanan penukaran difokuskan pada beberapa titik utama untuk memudahkan akses:

Layanan Terpadu Terpusat: GBK Basketball Hall, Senayan (Berlangsung 12-15 Maret 2026).

Kas Keliling Pasar: Pasar Senen, Pasar Palmerah, Pasar Koja, Pasar Pramuka, dan Pasar Slipi.

Kawasan Strategis: Parkir IRTI Monas dan berbagai kantor cabang bank umum yang bekerja sama dengan BI.

Informasi Penting: Penukaran di lokasi Kas Keliling dan Layanan Terpadu wajib membawa bukti pemesanan digital/cetak dari aplikasi PINTAR. Petugas tidak melayani masyarakat yang datang langsung tanpa reservasi (No Go-Show).

Syarat dan Cara Penukaran via PINTAR BI

Berikut langkah-langkah melakukan reservasi kuota penukaran:

Akses laman resmi pintar.bi.go.id. Pilih menu "Penukaran Uang Rupiah Melalui Kas Keliling". Pilih provinsi "DKI Jakarta" dan pilih lokasi serta jam penukaran yang masih tersedia. Input data diri (NIK, Nama, Nomor Telepon, dan Email). Pilih paket penukaran (Maksimal Rp5,3 juta). Unduh dan simpan bukti pemesanan. Datang ke lokasi sesuai jadwal dengan membawa KTP Asli dan uang tunai yang sudah disusun rapi.

Pertanyaan Seputar Penukaran Uang Baru 2026

Apakah penukaran uang baru di BI dikenakan biaya?

Tidak. Layanan penukaran uang melalui Bank Indonesia dan perbankan resmi adalah gratis. Anda hanya menukarkan uang lama dengan nominal yang sama dengan uang baru yang diterima.

Bagaimana jika kuota di PINTAR BI sudah habis?

Masyarakat disarankan untuk memantau situs secara berkala, terutama pada pembukaan Tahap II tanggal 26 Februari 2026. Selain itu, Anda bisa mencoba melakukan penukaran langsung di kantor cabang bank umum terdekat sesuai ketersediaan stok mereka.

Bolehkah menukar uang di bawah Rp5,3 juta?

Boleh. Jumlah Rp5,3 juta adalah batas maksimal. Anda dapat menyesuaikan jumlah lembar pecahan yang diinginkan selama tidak melebihi batas paket per pecahan yang ditentukan BI. (Z-10)