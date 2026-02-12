Viral Dugaan Asusila di Taksi Online, Polisi Telusuri Identitas Penumpang

Video penumpang mesum di taksi online viral(Instagram)

KEPOLISIAN tengah menyelidiki video viral yang memperlihatkan sepasang penumpang taksi daring diduga melakukan tindakan asusila di dalam kendaraan di kawasan Cipulir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, pada Selasa (10/2) malam.

Kapolsek Kebayoran Lama Kompol Muhammad Kukuh Islami mengatakan penyelidikan difokuskan untuk melacak identitas pelaku, dimulai dari menelusuri pengemudi taksi daring yang merekam peristiwa tersebut.

“Kami akan lakukan penyelidikan terlebih dahulu, terutama kami akan cari tahu siapa sopir mobil ini,” kata Kukuh dilansir dari Antara, Kamis (12/2).

Menurutnya, pihak kepolisian masih berkoordinasi dengan sopir untuk memperjelas kronologi sekaligus mengidentifikasi pasangan muda-mudi yang terekam dalam video. Kukuh menyebut kondisi lokasi yang minim penerangan membuat identitas keduanya belum bisa dipastikan.

“Saya minta Kanit Reskrim untuk mencari tahu siapa sopir mobil tersebut untuk mencari tahu identitas anak muda-mudi ini,” ujarnya.

Sebelumnya, video dari kamera dasbor (dashcam) mobil taksi daring ramai beredar di media sosial. Dalam rekaman tersebut, sopir terlihat menegur keras penumpangnya karena diduga melakukan tindakan tidak senonoh.

Namun, pasangan tersebut tampak tidak mengindahkan teguran dan bahkan terlihat berbaring di kursi penumpang. Pengemudi kemudian menaikkan nada bicara hingga akhirnya keduanya meminta maaf.

Dalam unggahan yang beredar, pengemudi juga menuliskan keluhannya terkait kejadian itu.

“Lagi kena apes pada 10 Februari 2026. Ada Gen Z pesan Gocar masuk ke aplikasi. Kalau driver perkosa penumpang pasti langsung ramai berita. Tapi kalau penumpang mesum di mobil kita, gimana ini jek/paman?” tulis pengemudi melalui akun Instagram @azmirahmatzz. (Ant/Z-10)