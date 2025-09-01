Sempat Tutup Imbas Kericuhan Mako Brimob, Dua Pasar di Senen Kembali Normal

Headline
BANGSA ini punya pengalaman sejarah sangat pahit dan traumatis perihal kekerasan massal, kerusuhan sipil, dan pelanggaran hak asasi manusia
KEPALA Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (DKPKP) DKI Jakarta Hasudungan Sidabalok mengungkap dua pasar di kawasan Senen, Jakarta Pusat, sudah beroperasi normal setelah sempat tutup imbas aksi berujung kerusuhan di Mako Brimob, Kwitang, beberapa waktu lalu. Hal ini, diakui Hasudungan, berimbas juga terhadap tutupnya gerai pangan murah di dua pasar tersebut.
"Yang ditutup itu kemarin di di Senen, ya. Di Senen, di Pasar Senen, dan di Poncol. Ya, di Gerai Poncol. Dekat-dekat Senen juga itu, karena berdekatan (dengan lokasi aksi unjuk rasa)," ungkap Hasudungan di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (1/9).
Hasudungan mengungkap, semua pasar termasuk gerai pangan di Jakarta telah kembali beroperasi dengan normal sehingga masyarakat kembali bisa membeli pangan murah di semua gerai pangan bersubsidi.
"Memang total kemarin kita untuk pangan subsidi ada 213 tempat penukaran pangan subsidi pemegang KJP Plus, dua gerai yang kemarin sempat ditutup. Sekarang semuanya sudah beroperasi," urainya.
Hasudungan menegaskan stok pangan di Jakarta dalam keadaan aman untuk dua bulan ke depan.
"Kami dari pemerintah DKI menjamin bahwa ketersediaan pangan kita itu cukup untuk 2 bulan kemudian. Stoknya juga memadai," tutur Hasudungan.
Ia mengimbau masyarakat Jakarta untuk tidak panik dan memborong bahan pangan dalam jumlah banyak hingga berpotensi mengalami kelangkaan stok.
"Untuk pangan, ya terutama pangan strategis seperti beras, daging telur, susu, daging sapi, daging ayam, itu untuk 2 bulan kemudian stok kita cukup. Jadi, masyarakat tidak perlu panic buying," imbuhnya. (H-4)
Kendaraan roda dua maupun empat dari kedua arah yaitu dari Senen menuju ke Monas maupun sebaliknya sudah bisa melalui jalan tersebut setelah sebelumnya ditutup karena aksi demontrasi.
Situasi di sekitar Mako Brimob Kwitang, Jakarta Pusat, gelap gulita hingga Sabtu (30/8) malam. Bentrokan antara massa aksi dan aparat kepolisian berlanjut sejak sore hari.
Akses lalu lintas di Jalan Kramat Kwitang, Jakarta Pusat, pada Sabtu pagi (30/8) masih ditutup imbas aksi demonstrasi di depan Markas Brimob Kwitang semalam.
Hingga kini, aparat Brimob terus melakukan upaya pembubaran massa dengan tembakan gas air mata, sementara situasi sekitar Mako Brimob Kwitang tetap mencekam
Hingga Jumat malam pukul 19.00 WIB, sebagian pengunjuk rasa masih terlihat berada di lokasi, tetap bertahan di depan Mako Brimob tersebut.
