Markas Brimob Diserbu, Perwakilan Anggota Minta Maaf Dugaan Tewasnya Driver Ojol

Perwakilan anggota Brimob meminta maaf dihadapan driver ojol, Kamis (28/8).(Instagram @pasukan.ojol)

“SAYA atas nama pimpinan izin mohon maaf apabila itu memang sudah terjadi, itu tidak bisa dihindari. Pimpinan bertanggung jawab. Kami sepenuhnya bertanggung jawab terhadap korban. Pasti akan diproses,” demikian penuturan petugas bernama Jemmy di hadapan kumpulan driver ojol, dalam video yang diunggah akun Instagram @pasukan.ojol, Kamis (28/8) sekitar pukul 23.00 WIB.

Dalam video terlihat pula Markas Brimob di Jakarta Pusat diserbu driver ojol. “Tadi berapa orang di dalam mobil? Pasti diproses ya Pak?” tanya para driver ojol.

Hanya beberapa saat sebelumnya, diduga seorang driver ojol tewas terlindas barracuda Brimob saat aksi unjuk rasa, Kamis (28/8) malam. Jenazah driver ojol bernama Affan Kurniawan itu berada di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo.

“Innalillahi wa inna ilaihi rojiuun untuk teman kita Affan Kurniawan yang tadi dilindas barracuda saat ini berada di ruang jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo,” demikian rekaman suara yang beredar yang di atas namakan Erna, Humas URC Bergerak.

Dari rekaman video yang beredar, peristiwa terlindasnya driver ojol berada di Jalan Pejompongan, Jakarta. Dalam video terlihat juga bahwa kendaraan polisi tetap melintas meninggalkan korban yang kemudian ditolong oleh massa demo. Selain 1 korban tewas, dikabarkan pula terdapat satu korban luka lainnya akibat pukulan.

Demo unjuk rasa gabungan buruh, mahasiswa, driver ojol, dan berbagai elemen lainnya berlangsung di depan kompleks DPR RI, Senayan, dan meluas ke daerah lainnya. (M-1)