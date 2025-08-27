Distamhut DKI Harus Cegah Pohon Tumbang yang Bisa Makan Korban, DPRD Minta Pohon Tua Sering Dicek

Headline
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.
KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengimbau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI rutin mengecek pohon-pohon tua di wilayah Jakarta.
Mengingat pekan lalu, Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulngan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan terapat tujuh pohon tumbang di Jakarta Timur, 20 Agustus 2025.
Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Masing-masing di Jalan Bambu Wulung 2 Nomor 113A Bambu Apus Cipayung, Jalan Setu Cipayung Nomor 46 Cipayung, dan Jalan H Abdullah Nomor 602 Setu Cipayung.
Lalu, Jalan Komplek Polri Gang HEK 2 Ciracas, Jalan Puskesmas Setu Nomor 119 Setu Cipayung, Jalan Mandor Hasan Cipayung, serta Jalan Raya Mabes Hankam Ceger Cipayung.
“Segera kroscek di lapangan, mana pohon-pohon kita yang sudah rapuh, dan harus segera dipangkas,” ujar Khoirudin melalui keterangannya, Kamis (27/8).
Menurutnya, Distamhut DKI Jakarta harus mengantisipasi pohon tumbang agar tidak mengganggu aktivitas ataupun membahayakan warga Jakarta.
“Ini kewajiban Dinas Pertamanan untuk segera antisipatif. Jangan sampai terjadi baru melangkah, agar masyarakat tidak jadi korban,” tandas Khoirudin.
Ia juga mengimbau warga Jakarta akan melaporkan ke pemerintah kota setempat bila menemukan pohon rawan tumbang.
“Tentu masyarakat yang mengetahui ada pohon rawan tumbang segera kabari pemerintah. Seperti pak lurah, pak camat yang pasti siap 24 jam. Nanti diteruskan kepada Dinas Taman,” pungkas Khoirudin. (Far/P-3)
Dalam kegiatan ini juga digelar seremoni penyerahan kunci unit Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) PIK Pulogadung, Jakarta Timur.
Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin, menegaskan komitmen terhadap pengembangan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
Ikatan Keluarga Dewan (IKD) DPRD DKI Jakarta menggelar berbagai perlombaan di Rumah Dinas Ketua DPRD DKI Jakarta
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Rany Mauliani, mendukung Pemprov DKI Jakarta mempercepat transformasi digital di sektor perdagangan tradisional
Pemprov DKI Jakarta berkomitmen pembenahan Pasar Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Sebuah gapura dan dua rumah toko tertimpa tiga pohon yang tumbang saat hujan deras di Jakarta Selatan pada Rabu sore pukul 17.45 WIB.
HUJAN dengan intensitas sedang hingga tinggi yang disertai angin kencang melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Banyumas pada Rabu (4/6) sore,.
Pohon tumbang jam 6 pagi, dampak kejadian itu akses jalan harus ditutup sementara
Pohon tumbang dan menimpa dua unit mobil di Jalan Kapitan RT 003 RW 01 Kelurahan Sukatani, Kecamatan Tapos, Kota Depok, Jawa Barat, Minggu (6/4) pukul 18.00 WIB.
Suasana duka masih menyelimuti korban akibat pohon beringin di Alun-alun Pemalang yang tumbang saat berlangsungnya Salat Id, Senin (31/3) lalu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved