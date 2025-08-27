Distamhut DKI Harus Cegah Pohon Tumbang yang Bisa Makan Korban, DPRD Minta Pohon Tua Sering Dicek

Gedung DPRD DKI Jakarta.(Antara)

KETUA DPRD DKI Jakarta Khoirudin mengimbau Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut) DKI rutin mengecek pohon-pohon tua di wilayah Jakarta.

Mengingat pekan lalu, Pusat Data dan Informasi (Kapusdatin) Badan Penanggulngan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta melaporkan terapat tujuh pohon tumbang di Jakarta Timur, 20 Agustus 2025.

Pohon tumbang akibat hujan deras disertai angin kencang. Masing-masing di Jalan Bambu Wulung 2 Nomor 113A Bambu Apus Cipayung, Jalan Setu Cipayung Nomor 46 Cipayung, dan Jalan H Abdullah Nomor 602 Setu Cipayung.

Baca juga : Tiga Pohon Tumbang di Jaksel, Menimpa Gapura dan Ruko

Lalu, Jalan Komplek Polri Gang HEK 2 Ciracas, Jalan Puskesmas Setu Nomor 119 Setu Cipayung, Jalan Mandor Hasan Cipayung, serta Jalan Raya Mabes Hankam Ceger Cipayung.

“Segera kroscek di lapangan, mana pohon-pohon kita yang sudah rapuh, dan harus segera dipangkas,” ujar Khoirudin melalui keterangannya, Kamis (27/8).

Menurutnya, Distamhut DKI Jakarta harus mengantisipasi pohon tumbang agar tidak mengganggu aktivitas ataupun membahayakan warga Jakarta.

Baca juga : Distamhut DKI Sebut Proyek Taman Bendera Pusaka Dimulai Lusa

“Ini kewajiban Dinas Pertamanan untuk segera antisipatif. Jangan sampai terjadi baru melangkah, agar masyarakat tidak jadi korban,” tandas Khoirudin.

Ia juga mengimbau warga Jakarta akan melaporkan ke pemerintah kota setempat bila menemukan pohon rawan tumbang.

“Tentu masyarakat yang mengetahui ada pohon rawan tumbang segera kabari pemerintah. Seperti pak lurah, pak camat yang pasti siap 24 jam. Nanti diteruskan kepada Dinas Taman,” pungkas Khoirudin. (Far/P-3)