500 Rumah tidak Layak Huni Bakal Direnovasi di Bekasi, Pemerintah Siapkan Ini!

Sebanyak 500 unit rumah tidak layak huni bakal direnovasi dalam program bedah rumah hasil kolaborasi Kementerian Permukiman dan Kawasan Perkotaan (PKP) bersama pengembang PT Summarecon Agung Tbk. Program ini sekaligus mendukung prioritas nasional 3 Juta Rumah, yang tidak hanya fokus membangun rumah baru tetapi juga merenovasi rumah rakyat.
Menteri PKP Maruarar Sirait menyebut program ini merupakan bentuk Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang digerakkan pihak swasta.
“Program ini kelop sekali dengan agenda pemerintah, yakni program 3 juta rumah, khususnya melalui renovasi rumah tak layak huni,” ujar Maruarar di Bekasi, Kamis (23/8).
Menurut Maruarar, pemerintah memberikan dukungan penuh agar kolaborasi ini berjalan sukses.
“Insentifnya adalah rasa nyaman, rasa aman. Mereka melakukan pembangunan perumahan, perbaikan sekolah tanpa ada premanisme, didukung masyarakat, kemudian diapresiasi. Itu bentuk dari peran pemerintah. Ke depan, pajaknya bisa diberikan diskon bagi yang membangun untuk kepentingan rakyat,” tegasnya.
President Director PT Summarecon Agung, Adrianto P. Adhi, menjelaskan perusahaan mengalokasikan anggaran sekitar Rp15 miliar untuk renovasi 500 rumah di Bekasi, dengan rata-rata biaya per unit sekitar Rp30 juta.
“Hingga kini, progres pembangunan baru mencapai 10%-15%\. Selain di Bekasi, program serupa juga akan diperluas ke Bandung, Karawang, Serpong, Kelapa Gading, Makassar, dan Bali,” kata Adrianto.
Untuk tahap awal, Summarecon melakukan Program Renovasi Bedah Fasilitas Umum di SDN Harapan Mulya 1 Kota Bekasi. Lokasi ini menjadi peresmian program serentak di berbagai wilayah pengembangan Summarecon.
Program tersebut dijadwalkan berjalan hingga 2045, dengan target 11 fasilitas direnovasi pada tahun pertama, kemudian 2 fasilitas per tahun hingga mencapai total 50 fasilitas umum.
Adapun Program Bedah 500 Rumah dibagi rata, 250 unit di 11 kecamatan Kota Bekasi dan 250 unit di 13 kecamatan Kabupaten Bekasi. Data penerima berasal dari pemerintah daerah, kemudian diverifikasi oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia sebelum renovasi dilakukan oleh Summarecon.
Director PT Summarecon Agung, Syarif Benyamin, menambahkan bahwa proyek ini juga melibatkan kontraktor dan pemasok bahan bangunan yang telah menjadi mitra lama perusahaan.
“Kami ingin memastikan program ini tepat sasaran. Verifikasi data dilakukan oleh Yayasan Budah Seji, sementara pelaksanaan fisik ditangani oleh Summarecon bersama para mitra,” jelas Syarif.
Program renovasi rumah ini juga menjadi bagian dari CSR Summarecon Agung dalam rangka HUT ke-50, dengan total alokasi dana sekitar Rp27,5 miliar, mencakup bedah rumah, renovasi fasilitas umum, beasiswa, hingga operasi katarak. (Z-10)
