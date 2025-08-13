Catat, Pemprov DKI Gelar Jakarta Jobfest 2025 19-20 Agustus di Velodrome Jakarta Timur

Ilustrasi: Pencari kerja mencari informasi lowongan pekerjaan saat mendatangi Jakarta Job Fair di Pluit Village, Penjaringan, Jakarta Utara, Selasa (20/8/2024).(MI/Ramdani)

PEMERINTAH Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal menggelar Festival Lowongan Kerja atau Jakarta Jobfest 2025 di Jakarta International Velodrome, Rawamangun, Jakarta Timur, pada 19–20 Agustus 2025.

Dalam acara tersebut sebanyak 40 perusahaan yang menawarkan sekitar 2.000 lowongan kerja bagi masyarakat.

Jobfest tahun ini tak hanya menghadirkan lowongan pekerjaan, tetapi juga dikemas dengan hiburan, talkshow karir, hingga pelayanan publik.

Baca juga : DPRD dan Pemprov DKI Sepakat APBD 2026 Rp95,35 Triliun

Warga yang datang bisa mengurus pencatatan sipil, perizinan, hingga memanfaatkan layanan Samsat Keliling di lokasi acara.

“Penciptaan lapangan pekerjaan bagi warga Jakarta sejak awal menjadi fokus dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno," ujar Staf Khusus Gubernur Bidang Komunikasi Sosial, Chico Hakim kepada wartawan, Rabu (13/8).

Chico menerangkan, kegiatan itu berlangsung di Plaza Bendera Jakarta International Velodrome pada 19–20 Agustus 2025 pukul 10.00–16.00 WIB.

Baca juga : Hijaukan Pesisir Jakarta, Pemprov DKI Jakarta Tanam Ribuan Mangrove bersama Warga dan Mitra

Puluhan perusahaan yang ikut berasal dari berbagai sektor, mulai dari industri pengolahan, transportasi dan pergudangan, konstruksi, keuangan dan asuransi, perdagangan besar, restoran dan perhotelan, hingga jasa kemasyarakatan dan hiburan.

Selain itu, Jobfest juga menyediakan booth Pusat Pelatihan Kerja, panggung hiburan, serta sesi talkshow yang menghadirkan pembicara dari Pemprov DKI dan perusahaan swasta.

Sementara, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta, Syaripudin, mengatakan festival ini berbeda dari job fair sebelumnya.

"Yang membedakan Jobfest 2025 dengan penyelenggaraan job fair di Jakarta sebelumnya, festival ini tidak hanya berisi informasi lowongan kerja, melainkan ada juga seminar atau talkshow peningkatan karir dari pihak pemprov dan swasta yang profesional," tuturnya.

Ada juga showcase pelatihan mulai dari tata rias, barista, hingga las, mobil pelayanan publik dari Dukcapil, perizinan, perpustakaan keliling, hingga Samsat Keliling dan pentas hiburan.

Syaripudin memastikan, Pemprov DKI sudah menyiapkan mekanisme untuk mencegah penumpukan peserta di lokasi. Salah satunya dengan menghilangkan proses pengumpulan berkas secara fisik.

“Di Jobfest 2025 tidak ada penumpukan berkas secara fisik, semua dilakukan secara digital guna menghindari penyalahgunaan data. Akan tetap ada walk-in interview, namun mekanismenya sudah diatur sedemikian rupa, sehingga diharapkan tidak terjadi penumpukan peserta,” pungkasnya. (P-4)