Proyek Fase 2A, MRT Jakarta Mulai Bor Terowongan Monas-Harmoni

PEKERJAAN pembangunan CP 201 (Stasiun Thamrin dan Monas) fase 2A MRT Jakarta berjalan sesuai jadwal. Per 25 Januari 2023, perkembangan pembangunan telah mencapai 51%. Saat ini, pembangunan Stasiun Monas telah masuk ke tahap pekerjaan pengecoran base slab ventilation tower, pemasangan ventilasi terowongan (OTE Duct) dan kolom stasiun, pengecoran roof slab gardu induk, dan persiapan shaft box jacking entrance 1 stasiun di Jalan Museum.

Sedangkan di Stasiun Thamrin, pekerjaan yang sedang dilakukan meliputi pekerjaan penggalian dan pengecoran roof slab pada sisi selatan stasiun, pembangunan D-Wall sisi utara stasiun, dan pekerjaan jet grouting sisi selatan dan utara stasiun.

Per 25 Januari 2023 pula, mesin bor terowongan 1 (TBM-1) telah berhasil membangun terowongan northbound dari Stasiun Thamrin menuju Stasiun Bundaran HI sepanjang 395 meter dari total 562 meter. Sedangkan mesin bor terowongan 2 (TBM-2) telah menyelesaikan pembangunan dua terowongan antara Stasiun Thamrin dan Bundaran HI.

"Saat ini, TBM-2 sedang dalam persiapan pengeboran terowongan dari Stasiun Monas menuju Stasiun Harmoni," kata Corporate Secretary Head Division PT MRT Jakarta Ahmad Pratomo dalam keterangan resmi, Selasa (14/2).

Sedangkan untuk CP 202 (Stasiun Harmoni—Sawah Besar—Mangga Besar) setelah resmi dimulai pada 18 Juli 2022, per 25 Januari 2022 telah mencapai 9,095% dengan cakupan pekerjaan meliputi pekerjaan proteksi dan relokasi utilitas, konstruksi halte sementara transjakarta, penyiapan primary beam dan RC slab foundation untuk canal decking, dan penanganan rel trem kuno.

Baca juga: DPRD Dukung DKI Bangun MRT Fase 3 Meskipun Harus Berhutang

Pasca penandatanganan paket kontrak (contract package) CP 203 (Stasiun Glodok dan Kota) pada 20 April 2021, pekerjaannya pun sudah mulai dilakukan dan berjalan sesuai jadwal.

Per 25 Januari 2023, perkembangannya sudah mencapai 25,36% dengan pekerjaan di Stasiun Glodok meliputi melanjutkan pekerjaan galian station box dan road decking. Di Stasiun Kota, meliputi pekerjaan pembangunan D-Wall. Selain itu, mesin bor terowongan sedang dalam proses fabrikasi dan rebar cage untuk D-Wall.

Sedangkan pengadaan CP 205 'railway systems' and 'trackwork' (sistem perkeretaapian dan rel) telah dilakukan dilaksanakan dengan 'international competitive bidding'. Pengumuman lelang telah dilakukan pada 25 Agustus 2022. CP 206 rolling stock (ratangga) telah dilakukan 'market sounding' dan penyesuaian jumlah rangkaian kereta dari 14 rangkaian menjadi tujuh rangkaian.

"Rencananya, pengumuman lelang akan dilakukan pada Q1 tahun ini. Sedangkan pengumuman lelang CP 207 'automatic fare collection' (sistem pembayaran), akan dilakukan pada Juni 2023," ujar Pratomo.

Fase 2A MRT Jakarta akan menghubungkan Stasiun Bundaran HI hingga Kota sepanjang sekitar 5,8 kilometer dan terdiri dari tujuh stasiun bawah tanah, yaitu Thamrin, Monas, Harmoni, Sawah Besar, Mangga Besar, Glodok, dan Kota.

Fase 2A tersebut dibagi menjadi dua segmen, yaitu segmen satu Bundaran HI—Harmoni yang ditargetkan selesai pada 2027, dan segmen dua Harmoni—Kota yang ditargetkan selesai pada 2029. Fase 2B MRT Jakarta yang rencananya melanjutkan dari Kota sampai dengan Depo Ancol Barat masih dalam tahap studi kelayakan (feasibility study). Fase 2A MRT Jakarta dibangun dengan biaya sekitar Rp25,3 triliun melalui dana pinjaman kerja sama antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

Berbeda dengan fase 1, fase 2A dibangun sekaligus dengan mengembangkan kawasan stasiun dengan konsep kawasan berorientasi transit (transit oriented development).

"Pembangunan dengan konsep ini tidak hanya menyiapkan infrastruktur stasiun MRT Jakarta saja, namun juga kawasan sebagai paduan antara fungsi transit dan manusia, kegiatan, bangunan, dan ruang publik yang akan mengoptimalkan akses terhadap transportasi publik sehingga dapat menunjang daya angkut penumpang," imbuhnya. (OL-17)