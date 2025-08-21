Neta Serahkan 100 Unit Mobil Listrik untuk Taksi Premium

PT Neta Auto Indonesia melakukan serah terima 100 unit tambahan Neta V-II dan Neta X kepada PT Luxury Trans Indonesia.(Neta)

PT Neta Auto Indonesia, distributor mobil listrik di Indonesia, telah melakukan serah terima 100 unit tambahan Neta V-II dan Neta X kepada PT Luxury Trans Indonesia. Sebelumnya PT Luxury Trans Indonesia sudah memesan 50 unit NETA V-II pada ajang Gaikindo Jakarta Auto Week (GJAW) pada Desember 2024. Unit-unit ini akan digunakan sebagai armada transportasi premium.

"Kami berterima kasih kepada PT Luxury Trans Indonesia atas kepercayaannya memilih Neta V-II sebagai armada transportasi taksi pilihan. Kami juga bangga, bahwa kerja sama ini juga membuktikan bahwa kami memiliki visi yang sejalan dengan menghadirkan transportasi publik ramah lingkungan serta memberikan kenyamanan bagi para penumpang," kata Head of Marketing PT Neta Auto Indonesia Muhamad Irvan Mustafa dalam keterangannya, Rabu (20/8).

Sementara itu, General Manager PT Luxury Trans Indonesia Alvin Zheng menyampaikan, keputusan kami memilih Neta V-II sebagai bagian dari armada taksi didasarkan pada kombinasi berbagai keunggulan yang dimilikinya.

"Selain teknologi listriknya yang inovatif dan ramah lingkungan, Neta V-II hadir dengan desain praktis yang cocok untuk mobilitas kota, menjadikannya solusi ideal bagi kebutuhan transportasi harian. Kenyamanan kabin dan bagasi yang luas juga menjadi faktor utama dalam pilihan kami, karena kami selalu mengutamakan pengalaman terbaik bagi setiap penumpang," paparnya.

"Ditambah lagi, Neta V-II merupakan salah satu mobil listrik paling terjangkau di kelasnya, menjadikannya solusi mobilitas yang cerdas sekaligus ekonomis," imbuhnya.

Sebelumnya, model Neta V telah dipercaya sebagai armada taksi bandara di dua lokasi strategis, yakni Bandara Halim Perdanakusuma di Jakarta dan Bandara Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru, Riau.

Kerja sama yang terjalin pada April 2024 tersebut mencakup pengadaan total sebanyak 50 unit Neta V. Kini unit-unit itu telah resmi beroperasi dan masih berjalan untuk melayani kebutuhan transportasi masyarakat dengan nyaman dan efisien. (E-3)