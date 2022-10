Jakarta Kulinary Edition Digelar dengan Usung Tema 'Delicious Culinary'

SEBAGAI the leading sports and F&B concept mall, Kuningan City Mall kembali menghadirkan program kuliner yang dikemas dalam Jakarta Kulinary Edition dengan mengusung tema Delicious Culinary.

Dihelat mulai tanggal 12 September hingga 6 November 2022, Kuningan City Mall mengajak dan mengundang seluruh pecinta kuliner untuk dapat menikmati beragam makanan dengan cita rasa yang autentik.

Tidak hanya itu, ada beragam konten kejutan yang turut ditonjolkan dan kian menyempurnakan Jakarta Kulinary Edition kali ini.

Christopher Hardja selaku Center Director Kuningan City Mall menjelaskan bahwa Jakarta Kulinary Edition merupakan acara kuliner rutin yang ditunggu setiap tahunnya.

“Pada Jakarta Kulinary Edition tahun ini, kami mempersembahkan beragam pilihan program kuliner, di mana para pengunjung setia Kuningan City Mall akan dimanja dengan berbagai cita rasa terbaik khas Indonesia hingga Western," kata Chrisopher dalam keterangan pers, Selasa (4/10).

"Tidak hanya itu, pada Jakarta Kulinary Edition kali ini, Kuningan City Mall juga mempersembahkan activity spesial edisi Halloween yang dapat dinikmati oleh pengunjung setia Kuningan City Mall,” jelasnya.

Dengan terselenggaranya Jakarta Kulinary Edition, Kuningan City Mall berharap dapat terus menjadi lokasi pilihan bagi para pengunjung untuk berkuliner di kawasan Jakarta. Kuningan City Mall akan terus menyajikan beragam pilihan kuliner melalui tenant-tenantnya.

Rangkaian keseruan program yang dapat dinikmati seluruh pengunjung:

Foodeals, pada 12 September – 6 November. Pada event kuliner kali ini, Kuningan City Mall kembali menghadirkan program raffle dengan serangkaian hadiah yang menarik.

Dengan berbelanja minimal transaksi Rp. 500.000 di seluruh tenant Kuningan City Mall, dan berpeluang untuk mendapatkan hadiah utama berupa IPhone 13 Pro Max, Garmin Vivoactive 4 Watch, Nespresso Coffee Machine, hingga Voucher Kuningan City senilai total 2 Juta rupiah.

All You Can Tr'Eat's pada 19 September – 2 Oktober. Pengunjung setia Kuningan City Mall dapat berpatisipasi dalam program belanja dengan melakukan transaksi minimal Rp 100 ribu di tenant F&B Kuningan City Mall dan akan mendapatkan langsung cashback voucher Kuningan City Mall sebesar Rp. 50 ribu. Voucher ini dapat dibelanjakan kembali di tenant F&B Kuningan City Mall.

10 TO 10, pada 10 Oktober. Pada tanggal 10 di setiap bulan, pengunjung Kuningan City Mall akan disuguhkan dengan sajian menu lezat pilihan yang bisa dinikmati hanya dengan Rp. 10.000. Tidak hanya itu, pengunjung yang melakukan transaksi minimal Rp. 500.000 di tenant Kuningan City Mall, akan mendapatkan 10 poin K-Passport tambahan.

Rocktober, pada 3 Oktober – 6 November. Kurang lengkap jika eksplorasi kuliner Anda tidak dilengkapi dengan inspirasi santapan pedas yang ada di Kuningan City Mall. Seluruh inspirasi tersebut terangkum melalui Instagram @mallkuningancity. Selain ada rangkaian acara lainnya. (RO/OL-09)